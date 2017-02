Mais uma operação gastronômica foi confirmada no SC-401 Square Corporate, empreendimento que reúne escritórios corporativos e área de serviços aberta ao público: Jun Temakeria, restaurante de comida japonesa que já faz sucesso em Coqueiros.



O Jun se junta a um time que já conta com Marisqueira Sintra, Jay Bistrô, Restaurante Central, Mercado São Jorge, Açailândia, Stazzione Café, Uma Origem Coffee, Cervejaria Ninkasi e Barbearia Tradicional, entre outros.

O empreendimento da CFL deve ser concluído no início de março quando será entregue aos parceiros para as montagens dos espaços. A previsão é de que lojas e restaurantes comecem a operar a partir de abril e a intenção da construtora é inaugurar o SC-401 Square Corporate em meados do mesmo mês.



Foto: divulgação