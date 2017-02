Ideia supercharmosa da jornalista e empreendedora Cibele Garrido Godoy: uma wine bike batizada de Terroir Catarina que só vende rótulos de vinhos produzidos em Santa Catarina. A ideia é levar o melhor da produção de vinhos feitos no Estado para a rua, para que todos experimentem e consumam mais aquilo que é feito aqui.



Vendidos em taças ou garrafas, vinhos brancos, rosés e espumantes que podem acompanhar um pôr do sol ou um piquenique à beira-mar. No domingo de Carnaval, a bike estará no centrinho do Ribeirão da Ilha.



Em facebook.com/terroircatarina dá pra acompanhar o itinerário da bike.

Foto: Terroir Catarina / divulgação

