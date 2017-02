O problema não é novo, mas segue o mesmo. Quem decide aproveitar os dias de sol na Praia do Forte, em Floripa, quase sempre se dá mal. Gente demais chegando e saindo e muita areia na pista fez os carros derraparem, pararem na subida e trancarem o trânsito no morro. Tem de haver um limite de automóveis numa praia com acesso tão precário. Sem falar do som alto na beira da praia e do estacionamento na areia, que também não deveriam ocorrer. Fora da temporada, em finais de semana de sol, a bagunça se repete.



A questão foi levantada pela coluna no início dessa semana e a repercussão foi grande. Beto Aragon, DJ e empresário de Floripa, defende a proibição do acesos de carros à Praia do Forte: Acho que cabe o inicio de um movimento de preservação à praia do Forte, afinal além da praia temos no caminho uma área histórica e tombada. Penso que o acesso a carros deveria ser proibidos e implantado acesso apenas a pé, por vans fazendo exclusivamente a travessia e/ou outro transporte alternativo deixando a praia preservada e mais restrita.

Outro leitor, que não quer se identificar, denunciou também o esgoto sem tratamento lançado pelos restaurantes na orla da praia:

Cresci na Daniela e sempre frequentei a Praia do Forte, até quem frequenta sem carro deixou de ir na praia pela bagunça que se transforma o local com a invasão de carros no verão e no resto do ano. Sem contar o esgoto lançado pelos restaurantes que invadem a orla. É mais uma praia que está sendo destruída.

Alô, prefeitura de Florianópolis!