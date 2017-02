Entre as centenas de baladas de Carnaval na Ilha, selecionamos nossas apostas de melhores festas para quem ainda estiver perdido. São 11 apostas, do Centro a Jurerê Internacional, do samba ao eletrônico, pra se jogar e ser feliz.

Gatsby Carnival, 23/2 (quinta): o topo do Majestic abre o feriado com o primeiro pré-Carnaval de Gala do The Roof. Com dress code 1920's, o Gatsby Carnival será apenas para convidados. Começa a ativar seus contatos e prepare o look.



Foto: reprodução

Municipal da Raça, 24/2 (sexta): em um feriado em que Floripa recebe bastante gente de fora, o Municipal da Raça é uma daquelas festas que ainda consegue concentrar os moradores da cidade. É diversão garantida, mas tem que entrar no clima da fantasia e da brincadeira. Reúne um público mais jovem e as produções são caprichadas. Nessa 13ª edição, as atrações serão Latino, Samba Aí, Protegidos da Princesa e DJ Henrique Fernandes. Ah, a festa é open bar e rola à noite em uma das poucas vezes no ano em que o P12 ferve madrugada afora! Ingressos aqui.



Foto: Cristiano Estrela / Agência RBS

Bloquete e Calma Beth no Bloco dos Sujos, 25/2 (sábado): o Bloquete é uma maneira de estar no Bloco dos Sujos, o Carnaval de rua mais tradicional de Floripa, mas de uma forma um pouco mais confortável, com open bar e banheiros. A estrutura é montada na Praça XV e, a partir das 13h, a festa rola com Samba Aí e os DJs Anão, Dyve e mais. Ingressos aqui.

Foto: divulgação

Camarotes da Nego Quirido, 25/2 (sábado): assistir às escolas de samba Floripa é sempre uma boa - mesmo em ano com menos investimento público e privado nos desfiles. Entre os camarotes na passarela, estão o Swing & Balada, com Ciroc, Johnnie Walker e Tanqueray, doces da Patrícia Goedert, Barbearia Vip, e ateliê de customização de abadás e o Beleza Pura, também all Inclusive e com o clima de bailinho com os DJs Coy, Jeco, Pietro e Ferrasso. Aqui, selecionamos mais opções de camarotes.



DJ Kaskade na Posh, 25/2 (sábado): um dos maiores nomes da cena eletrônica apresenta uma play list com singles como I Remember, Atmosphere e a recente Fakin It. Esse é para quem quer ferver o Carnaval sem fantasia na balada mais sofisticada de Jurerê. Ingressos aqui.

Foto: divulgação

Carnaval on the Beach no Acqua, 26/2 (domingo): o caçula entre os beach clubs de Jurerê faz seu primeiro Carnaval. Na festa Carnaval on the Beach, quem anima a noite são os DJ¿s Rodrigo Luca, Anão, Victor Bauer, Pinho Menezes e Du Oliveira.



Foto: Tiago Mynt / divulgação

Carnival at Donna, com Elekfantz, 27/2 (segunda): o duo brasileiro que toca no sábado no P12, faz uma apresentação mais exclusiva no Donna na segunda, quando divide o som com Augusto Cruz e Rodrigo Luca.

Bailinho Al Mare no Le Barbaron, 27/2 (segunda): Outro point que costuma reunir quase que exclusivamente moradores de Floripa e região. No beach club da Praia Brava, o baile começa às 22h com Jeco Thompson, Samba Aí, Coy, Dyve e Pinho Menezes x Du Oliveira. Pra ver o dia amanhecer na Praia Brava. Ingressos aqui.

Festa Flower Sweet no Cafe de La Musique, 27/2 (segunda): a noite de Carnaval do Café será na segunda (os demais dias a festa é sunset) com o duo Jet Lag e o DJ francês Jack.e. O clima é paz e amor e sugestão é roupa branca. Outro dia que deve lotar o Café é a terça de Carnaval, com apresentação do DJ holandês Afrojack. Ingressos aqui.

Foto: divulgação

Kolombo no P12, 27/2 (segunda): pra quem quer curtir a segunda durante op dia ao som eletrônico a pedida é a festa no P12, que vai reunir os DJ¿s Kolombo, Loulou Players, Fran Bortolossi e Drunky Daniels a partir do meio-dia no beach club de Jurerê. Ingressos aqui.

Carnaval Skol Floripa, com Jota Quest e Melanina Carioca, 28/2 (terça): o fervo armado na Praça Fernando Machado, que tem programação gratuita todos os dias, também oferece camarote open bar. Ingressos aqui.

Foto: divulgação