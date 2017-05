A Secretaria de Educação de Florianópolis está utilizando a realidade virtual para interagir com os professores de tecnologia educacional que desenvolvem projetos nas escolas da rede municipal. A comunicação se dá pelo ¿hangout¿, um serviço de bate-papo do g-mail. Por esse sistema, o Departamento de Tecnologia Educacional realiza videoconferências.



Nesses encontros face a face, com áudio e comunicação visual em tempo real, mesmo que distante fisicamente, os profissionais se sentem próximos, relata Suleica Fernanda Biesdorf Kretzer. ¿Economizamos tempo, evitando o deslocamento para nossas escolas que são muito distantes umas das outras¿.



A assessora pedagógica da diretoria de educação fundamental concebeu esse projeto juntamente com Patrícia da Cunha Costa Vieira. O endereço eletrônico do Departamento de Tecnologia Educacional (DTE) é: dteflorianopolis@sme.pmf.sc.gov.br.



O DTE oferece cursos e oficinas, presenciais e semipresenciais e presta assessoramento pedagógico aos educadores na utilização das novas tecnologias.



As primeiras videoconferências abordaram, dentre outras questões, o tipo de atividades e projetos que estão sendo concebidos e desenvolvidos pelos professores de tecnologia nas salas informatizadas. Seja individualmente ou em parceria com profissionais de outras áreas do conhecimento.



Houve também um debate que englobou desde o planejamento do professor ao desenvolvimento das atividades com os alunos, divulgação dos trabalhos nas redes sociais e blogs da sala informatizada ou da escola.



O sistema hangout - g-mail está sendo utilizado por ser simples e fazer parte do e-mail institucional da Prefeitura de Florianópolis. Em um dispositivo móvel, no navegador google chrome ou em um aplicativo para computador,o bate-papo ocorre diretamente na janela do g-mail.