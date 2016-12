O ator Juliana Cazarré em cena do filme Boi Neon, um dos longas brasileiros mais premiados do ano.

Quando se fala em filme brasileiro, é comum que o primeiro pensamento do público seja a Globo Filmes. Afinal, com um orçamento um pouco maior para distribuição, é o acesso direto que os cinemas fora do eixo Rio-SP possuem. A produção independente ou de distribuidoras menores, infelizmente, acaba atingindo uma parcela mínima de mercado, ainda que estreie em algumas salas. Outra saída é o festival. Trazer ao público longas-metragens que podem ganhar notoriedade e, assim, conquistar bons olhos de distribuidoras maiores para o lançamento. Um grande filme de 2014, por exemplo, A Despedida, de Marcelo Galvão, só chegou aos cinemas brasileiros efetivamente em 2016 – dois anos depois de ser transmitido na Mostra de SP. Assim, as listas de fim de ano contam com obras a que o público pouco assistiu, porém com o entusiasmo que em um futuro breve ele possa ter contato. E, finalmente, desfrutar do vasto cinema nacional, cada vez mais maduro. Confira dez recomendações de filmes brasileiros de 2016:

Menções honrosas: Big Jato e A Repartição do Tempo

10. Então, Morri

Como o primeiro contato com a morte surge, a nossa sensibilidade com cada emoção da vida – o primeiro dente sendo arrancado, a primeira derrota na escola, a primeira vez que nos amamentamos. Em sua doçura, Então Morri termina com uma homenagem a José Carlos Avellar e Eduardo Coutinho – duas pessoas que, certamente, ficariam encantadas com o documentário, caso estivessem vivos. Confira o trailer:

9. O Silêncio no Céu

Novamente, o ótimo diretor Marco Dutra testemunha a fragilidade e o colapso da estrutura familiar, quando uma mulher é vítima de um estupro dentro de sua própria casa.

8. Beduíno

Captando a imagem como um voyeur de sua própria personalidade, se é que isso seja possível, Bressane abre as portas para a metalinguagem de seu novo filme ao já nos indicar um buraco de fechadura como o centro de nossas intenções e do quadro, na introdução: estamos espiando uma realidade que não é a nossa

7. Cinema Novo

Enquanto censuras e a falta de opções culturais continuam sendo debatidas, Cinema Novo é (foi e sempre será) um manifesto de resistência. Esse é o recado do documentário de Eryk Rocha.

6. Divinas Divas

Divinas Divas é um filme sobre transformações e identidade. Mas com algo particular: Leandra Leal pouco se interessa pelo que leva aquelas pessoas a se vestirem de mulheres. Elas são mulheres. Divas. Moças que encontraram no palco sua razão de viver. Que nasceram para serem artistas.

5. Vermelho Russo

A nossa ânsia por enganações na arte sempre foi objeto de estudo por críticos e cineastas. Em 1973, por exemplo, Orson Welles se debruçava sobre o assunto em Verdades e Mentiras, um dos documentários definitivos sobre trapaças. No cinema, a ilusão é algo almejado pelos melhores cineastas, quando entramos no caminho do suspense - sentir que você foi passado para trás em um filme pode ser uma das melhores sensações, caso feito de forma orgânica.

Vermelho Russo, o documentário de Charly Braun, de certa maneira trabalha sobre isso no seu diálogo constante entre encenação e metódo: afinal, na tela, o que você está vendo é produzido ou não é? É verdade ou é mentira? Você está sendo trapaceado por suas atrizes completamente entregues aos seus papéis ou elas realmente sentem aquilo de maneira real?

4. Leste-Oeste

Como um velho blues, a pulsação do filme de Rodrigo Grota reside na melancolia, na bebida e na estrada que nos define. Não à toa, os seus personagens são pilotos ou vivem no meio de competições de automobilismo: andando em círculos, Leste-Oeste proporciona genuinamente uma colagem de cenas da vida, onde cabe ao espectador se identificar ou não com cada frase, cada ação e cada instante vivido por pessoas perdidas em suas respectivas realidades.

3. Boi Neon

Com certa doçura, Mascaro apaixona-se por seus personagens, mas não negligencia a incapacidade e resignação de suas vidas, forçados à repetições eternas. Assim, de maneira quase documental, tornamo-nos parte de um universo genuíno, cujos homens e mulheres das vaquejadas, mostram-se tão enjaulados por rédeas sociais quanto os animais.

2. Aquarius

Existe um elo que interliga O Som ao Redor e Aquarius e que reside em duas peças primordiais do tabuleiro de Kleber Mendonça Filho: a primeira, a memória conservada; a segunda, a reclusão e o Brasil social como coadjuvante. No filme de 2012, a reclusão era através da falsa segurança da classe média e as rachaduras no desequilíbrio capital, enquanto, no filme de 2016, Kleber transforma a jornada de uma única pessoa em uma introspectiva resistência ao abandono e a luta por direitos básicos.

1. Martírio

Passaram-se 15 anos desde a primeira vez que o diretor Vincent Carelli angariou depoimentos da tribo indígena guarani-kaiowá no interior de Mato Grosso do Sul. Mas agora ele precisa voltar. Acentuou-se o debate sobre a demarcação das terras daquele povo e ninguém parece muito bem com isso no governo federal.

É Kátia Abreu, a senadora, o primeiro contato que temos com o pensamento federal sobre o sofrimento e as chacinas praticadas contra os índios sob os olhos dos nossos governantes – inclusive, com apoios. A fala estarrecedora abre as duas horas e quarenta do documentário Martírio: ¿nós só queremos paz¿.

