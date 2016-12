Conhecida pelos hits dançantes, artista levou a discussão sobre igualdade e preconceito para as esferas mais altas do pop Foto: Sony Music / Reprodução

Eia! Sus! Eparrei! O ano foi tão escalafobético que até o rei do transtorno obsessivo compulsivo voltou a pronunciar ¿inferno¿ no indefectível especial de Natal. Se Beyoncé reinou absoluta como artista de 2016 – se não ela, quem? –, o mesmo não se pode dizer em relação à música. Não houve aquela que invadisse todas as AMs, FMs, elevadores, academias, celulares, salas de espera, formaturas, pistas e adjacências, tornando-se escolha unânime e inquestionável. Mas peneira daqui, pondera daqui e surgem canções suficientes para uma lista pessoal, sem distinção de gênero nem ambição maior do que distrair você:

1 | Don't Hurt Yourself, Beyoncé

Discurso nenhum despertaria tanto engajamento se a música não tivesse força equivalente. Com a companhia inesperada de Jack White e samples de Led Zeppelin, ela se empodera para jogar na nossa cara: "Que porra você pensa que eu sou?".



2 | Camadas, Céu

A partir da lisergia da MPB setentista, a balada se desenrola em pulsação encharcada de malícia até o refrão acenar com uma nova chance. Parece retrô, mas deixa claro que pertence a uma época de certezas líquidas e permanente transformação.



3 | The Numbers, Radiohead

Causador de turbulência, desta vez o grupo ancora em águas plácidas e tenta se movimentar sem fazer muita onda. Como a banda nunca costuma facilitar, da experiência emerge um quadro frágil e belo, tão devastado quanto devastador.



4 | Vamos Assumir, O Terno

O desafio é descobrir a idade dos integrantes – na casa dos 25 anos – e não se impressionar. Com versos dignos de quem já passou por muita coisa nesta vida e criatividade mutante, o trio paulista chega a um estágio que, se amadurecer, estraga.



5 | Pineal, Tagore

A faixa-título do melhor-disco-nacional-que-você-não-ouviu-neste-ano sugere uma versão pernambucana do Tame Impala. A diferença é que o psicodélico local sempre conviveu com o brega. O que, no contexto proposto, conta como vantagem.



6 | If I Ever Was a Child, Wilco

O mundo pode estar desmoronando que Jeff Tweedy não se abala. Respira fundo, dedilha a viola, suspira e abre um sorriso. Depois de mais de duas décadas de carreira, ele sabe que quem corre é a bola, jamais o jogador.



7 | Get Loud, Trails and Ways

Foram três EPs e um disco. Nada de mais. E então acontece. Despojados de maiores pretensões, os californianos mostram que mesmo uma bandinha fadada às divisões inferiores está sujeita a cometer a magia do pop. Ainda que uma única vez.



8 | Miracle Aligner, The Last Shadow Puppets

De férias do Arctic Monkeys, Alex Turner aproveita o projeto paralelo para aproveitar a fase iluminada. O professor de yoga que inspira a canção nem precisaria ser milagroso para fazer qualquer um dobrar os joelhos.



9 | Pink + White, Frank Ocean

Um dos primeiros rappers a sair do armário entrega uma declaração que tanto pode ser direcionada à pessoa amada quanto a uma droga. Seu verdadeiro significado torna-se secundário diante da magnitude da canção.

10 | Samba de Amor, Wado

A influência do axé em um disco batizado como Ivete é mais conceitual do que estética. No carnaval do catarinense radicado em Maceió, a folia se estende além dos três dias com uma cadência na qual é a delicadeza que não tem hora para acabar.

11 | New Song, Warpaint

Molecas adoráveis.



12 | Prophets of Rage, Prophets of Rage

Vem para a rua bater panela, vem.



13 | One Man, No City, Parquet Courts

Trova urbana.



14 | Nó, O Terno

Reflexões em clima de bailinho.



15 | Hit, Mahmundi

Globo de Ouro.

16 | I Have Nothing More to Say, Teenage Fanclub

Um lugar seguro para voltar no final do dia.



17 | Superar, Sabotage

Tipo um trator que toma, leva e vai.



18 | Pain, De La Soul

Aí entra o Snoop Dogg para completar a roda.

19 | Under the Sun, DIIV

Em modo ¿memória afetiva¿.



20 | Ordinary, Two Door Cinema Club

Como derrubar a resistência com um refrão.

21 | Lingerie & Candlewax, Mayer Hawthorne

Hoje é noite de maldade.



22 | Bala na Agulha, BaianaSystem

Pacapá-pá-pá, pacapapapá.



23 | The Longest Wave, Red Hot Chili Peppers

Cada geração tem a Under the Bridge que merece.



24 | We the People, A Tribe Called Quest

Só no flow dando a real.



25 | Free Time, TEEN

Comentário do internauta: ¿Hipster nonsense¿.

26 | Chapei, Don L & Lay

Loco – e não é de hash.

27 | T.I.W.Y.G., Savages

Porrada nos caras que não fazem nada.

28 | Whirling Eye, The Kills

Nova nova nova new wave.

29 | Passersby, Quilt

Tudo gente séria, compenetrada.

30 | Rapsódia Brasilis, Céu

Que horas ela volta?

31 | Everything You¿ve Come To Expect, The Last Shadow Puppets

32 | Changes, Charles Bradley

33 | Cosmic Love, Mayer Hawthorne

34 | My Toy, Breakbot

35 | I Can Change, Primal Scream

36 | Dark Days, Local Natives

37 | I Was Beautiful When I Was Alive, Teenage Fanclub

38 | Fed Up, Max Romeo

39 | Playsom, BaianaSystem

40 | Marejou, Os Ritmistas

41 | A Coisa Tá Preta, Rincon Sapiência



42 | Paul in Rio, Joutro Mundo

43 | Ainda me Lembro, The Outs

44 | Espero, Dazaranha

45 | Suddenly, Drugdealer

46 | Rise, The Sunshine Underground

47 | Hero, Tricky

48 | Chocolate Drops, Iggy Pop

49 | 16 Beat, Metronomy

50 | Veneno, DeFalla

51 | Starboy, The Weeknd

52 | The Sound, The 1975

53 | Pra Onde Foi?, Nando Reis

54 | Eterno Verão (Boss In Drama Remix), Mahmundi

55 | End of the Trail, Shit Robot

56 | Felizes/Heart 2 Heart, Mano Brown

57 | Albert Hofmann, The Chemistry Set

58 | Rock & Roll Angel, Wild Belle

59 | Subir É Fácil, Difícil É Descer, Cachorro Grande

60 | Bitter Fruit, The Kills

61 | Action, Cassius

62 | Whitest Boy on the Beach, Fat White Family

63 | Special Night, Lee Fields & The Expressions

64 | Come Down, Anderson Paak

65 | Ruaterapia, Rashid

66 | Runaway, Nice as Fuck

67 | Vincent, Car Seat Headrest

68 | Oona, Pixies

69 | Borders, M.I.A.

70 | Habib Galbi, A-Wa