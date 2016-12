Trechos do currículo do Cattarse: venceu um concurso e entrou na programação de um dos maiores festivais da América latina, o Cósquin Rock de Córdoba (Argentina). Abriu a apresentação de Mark Farner (mestre!!!), que fez história como guitarrista e vocalista do Grand Funk Railroad. Mordeu os prêmios de Melhor Banda e Melhor Presença de Palco no festival Femuvi de 2013. E fica a certeza de que há muito mais na história deste trio do Rio Grande do Sul.



Há poucos meses o Cattarse tocou num Célula Showcase lotado em Florianópolis, abrindo para os finlandeses do The Vintage Caravan. A presença de palco dos gaúchos foi empolgante e não deveu absolutamente nada à dos escandinavos doidões. Na ocasião o Cattarse tocava pelo Brasil divulgando seu segundo disco, Blackwater, lançado em meados de 2016 e agora cantado em inglês.



Mas o que faz a música deste pessoal tão interessante? O Cattarse busca inspiração principalmente nas bandas cult dos anos 1970, mesclando o blues, alguma lisergia e generosas doses de groove e distorção, tudo amparado por um invejável senso melódico. E, seguindo a lógica daquele período, Blackwater também é resultado de experimentações e boas sacadas – atentem para Turn To Stone –, mas mantém o repertório coeso e fluido, bom para se ouvir.



Apesar de toda a poeirenta aura retrô, Blackwater não soa necessariamente datado. O Cattarse claramente faz as coisas à sua maneira, e o resultado se revela atraente ao público que anseia pelo chamado stoner rock com músculos, adrenalina e (quase) genuíno. Escute Walking On Glass, Mr. Grimm, a belíssima balada You Blew My Mind ou a faixa-título e tire suas conclusões. lml



Formação:

Igor van der Laan: voz e guitarra

Yuri van der Laan:baixo

Diogo Stolfo: bateria



Foto: Cattarse / Divulgação

Cattarse: Blackwater

01. Walking On Glass

02. Mr. Grimm

03. Sound Barrier

04. Meet Me In The Darkness

05. You Blew My Mind

06. Turn To Stone

07. Fire In The Hole

08. Black Water

09. Ashes



*Ben Ami Scopinho está há mais tempo em Floripa do que passou em sua terra natal, São Paulo. Ilustrador e designer no DC, tem como hobby colecionar vinis e CDs de hard rock e heavy metal. E vez ou outra também escreve sobre o assunto.