Para quem não viveu a época dos anos dourados, onde se podia assistir a filmes sob a luz das estrelas e a moda era usar topetes com muito gel e os olhos pintados de gatinho, tudo bem. O romantismo ainda tem lugar no século 21. Nesta quinta-feira, o Quintal de Casa, novidade gastronômica e cultural do Sul da Ilha, promove a primeira sessão do projeto Cinema ao ar livre. A estreia do projeto será com o filme Chef, comédia de Jon Favreau de 2014 que vai abrir o apetite. A sessão é gratuita e começa às 20h. Basta levar uma cadeira de praia, almofada, canga ou banquinho para ficar confortável. Em caso de chuva, a programação será adiada para a próxima quinta (29).

Para a sessão, será montada uma tela inflável que imita uma TV gigante de 4 x 3 metros, fabricada exclusivamente para o evento, onde o filme será projetado. A ideia é que o cinema ao ar livre ocorra quinzenalmente, sempre às quintas-feiras. O projeto já estava nos planos dos sócios do Quintal de Casa, espaço multicultural que inaugurou em janeiro passado próximo ao loteamento Novo Campeche.

Telão inflável imita uma TV gigante Foto: João Lucas Xavier Schüler / Divulgação

O Quintal se junta a outros bares, restaurantes e botecos descolados que estão pipocando pela região sudeste de Florianópolis.



— Escolhemos o Campeche porque já éramos moradores e não tinha nada para fazer no bairro. Para qualquer entretenimento era preciso ir até o Centro ou a Lagoa da Conceição — conta João Lucas Xavier Schüler, sócio do local junto com Grace e Anton Koerner.

Além de gastronomia, o Quintal tem espaço para crianças, opões de lazer como tecido acrobático e slackline e apresentações de música e teatro.

Chef é uma comédia para abrir o apetite

O filme Chef, de Jon Favreau (2014), conta a história de Carl (Jon Favreau), chef de um restaurante famoso de Los Angeles que é demitido após um mal entendido. Para surpresa de todos, ele compra um trailer e passa a fazer e vender comida pelas ruas. Cozinhando e conhecendo pessoas, ele redescobre o amor, o entusiasmo pela vida e como a gastronomia pode ser apaixonante. Com Robert Downey Jr., Dustin Hoffman, Scarlett Johansson e Sofía Vergara.

AGENDE-SE

O quê: Cinema ao ar livre: Chef, de Jon Favreau

Quando: quinta-feira, às 20h

Onde: Quintal de Casa (Av. Campeche, 2.860, Campeche, Florianópolis)

Quanto: gratuito

