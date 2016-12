A tão esperada véspera de Natal chegou e nós queremos saber como estão seus preparativos para a grande noite. Você veste vermelho? Decora a casa? Compra roupinha para o bicho de estimação? Sua cidade está iluminada? Mande fotos para o DC - seu registro pode aparecer nas nossas redes sociais ou no nosso site.

Vale clique da sua sala, pisca pisca, árvore, do seu animalzinho, da praça da cidade. Enfim, vale o que sua criatividade permitir!

Para participar, basta publicar sua imagem no Instagram com a hashtag #DoLeitorDC. Se preferir, nos marque no Twitter usando o @dconline ou por mensagem privada no nosso Facebook.

Não esqueça de informar seu nome e o local em que a foto foi tirada.

Participe!

Leia mais notícias:

Veja no radar onde o Papai Noel está em tempo real

Especial de Natal: Conheça os Papais e Mamães Noéis da vida real da Grande Florianópolis