O Villa Mix Festival é um dos eventos mais aguardados desse comecinho de verão no litoral catarinense. Ocorre no Beto Carrero World, onde foi montada uma megaestrutura para receber os principais cantores sertanejos da atualidade.



Os portões abrem a partir das 14h de quinta-feira, e é bom chegar cedo mesmo, já que a lista de shows é grande: Luan Santana, Jorge & Mateus, Victor e Leo, Simone & Simaria, Matheus & Kauan, Pedro Paulo & Alex, Jonas Esticado, Diego Strada e os DJs Alok e Larissa Lahw. A maior parte dessas atrações figura na lista dos melhores sertanejos de 2016.

O Villa Mix será dividido em diferentes setores, e o mais disputado é o Villa Premium, com open food das 17h à 1h, open bar, área para descansar e a visão privilegiada dos camarins e do palco, além do acesso e ao Setor Villa dos Artistas e à frente do palco.



Luan Santana é a sexta atração do festival Foto: Villa Mix Festival / Divulgação

O evento marca a começo das comemorações do aniversário de 25 anos do Beto Carrero World, que ocorrem ao longo de 2017.

Confira a ordem dos shows:



Diego Strada

Alok

Matheus e Kauan

Victor e Leo

Simone e Simaria

Luan Santana

Jorge e Mateus

Pedro Paulo e Alex

Jonas Esticado



Matheus e Kauan apresentam hits como "O nosso santo bateu", "Decide Aí" e "A Rosa e o Beija-Flor" Foto: Villa Mix Festival / Divulgação

Brinquedos



Das 19 às 23h estarão abertas as atrações Big Tower, Star Mountain, FireWhip e Tchibum, com acesso pelo Kartódromo.

Foto: Villa Mix Festival / Divulgação

AGENDE-SE



O quê: Villa Mix Festival Beto Carrero World

Quando: quinta-feira (29), a partir das 14h. Os shows começam a partir das 16h

Onde: Beto Carrero World (Rua Inácio Francisco de Souza, 1.597, Praia de Armação, Penha)

Quanto: R$ 180 / R$ 90 (meia) - Pista 3º lote. Área VIP: R$ 260 / R$ 160 (meia) - 5º lote. Camarote coletivo: R$ 250. Setor Villa dos Artistas: R$ 320 - 6º lote. Setor Villa Premium: R$ 590 - 2º lote. Valores sujeitos a alteração. À venda via Ingresso Nacional. Sócios do Clube do Assinante têm 20% de desconto (camarote coletivo) e 50% de desconto (pista)



