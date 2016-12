Dupla Maiara & Maraísa apresentará os sucessos do ano no Music Park

Tudo bem que a cada ano surgem novos nomes, mas alguns músicos sertanejos da nova geração vêm construindo uma trajetória sólida e que vale a pena acompanhar. Os principais representantes desse movimento estarão no Festeja, evento que traz a Florianópolis nesta quarta-feira as duplas Henrique & Juliano, Zé Neto & Cristiano, Maiara & Maraísa, Kleo Dibah & Rafael, Marcos & Fernando e a cantora Marília Mendonça. Sócios do Clube do Assinante têm 30% de desconto.

O Festeja é considerado o melhor evento de música sertaneja do Brasil. Foi criado em 2012 pela Som Livre e hoje é conhecido por reunir os principais representantes do universo sertanejo numa única noite. Com edições realizadas em diversas cidades do Brasil, o festival já atraiu mais de 150 mil pessoas. O nome é uma junção de palavras e conceitos: festa + música sertaneja.

O sucesso do Festeja deve-se à seleção criteriosa. Dentre as atrações confirmadas para a edição em Florianópolis, a maioria é sucesso na programação das rádios do país. A faixa Eu sei de cor, da cantora Marília Mendonça, por exemplo, foi líder no ranking das mais tocadas nacionalmente em outubro e novembro, com mais de 180 mil execuções.

Já a dupla Maiara & Maraísa, após ficar pelo quinto mês consecutivo entre as cinco mais tocadas com a canção Medo Bobo, volta às paradas com a música Você faz falta aqui, que estreou em quarto lugar na primeira quinzena de dezembro.

Outras duas faixas que se mantêm no ranking nacional em dezembro são Flor e o Beija-Flor, de Henrique e Juliano, e Sonha Comigo, de Zé Neto e Cristiano. Ambas estrearam em setembro e seguem entre as mais solicitadas em todo país.

