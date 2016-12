A produção do Villa Mix não divulgou o número de ingressos vendidos, mas só pela fila de quase duas horas para chegar ao Beto Carrero na tarde desta quinta-feira já deu para ter uma noção da dimensão do evento dedicado à música sertaneja que se autointitula o maior festival de música do Brasil.

O line-up tinha oito atrações do gênero - Jorge e Mateus, Matheus e Kauan, Luan Santana, Simone e Simaria, Victor e Leo, Pedro Paulo e Alex, Jonas Esticado e Diego Strada, e mais o bombado DJ Alok. O DC pelas Praias foi conferir e bateu um papo com alguns artistas sobre o atual momento "mistureba" do sertanejo. Assista à reportagem e veja como foi:

Entre um show e outro, o público pôde curtir alguns brinquedos do parque, aberto das 19h às 23h exclusivamente para quem estava curtindo o festival, que ainda marcou a abertura das comemorações do aniversário de 25 anos do Beto Carrero World. Foi um pouco confuso descobrir como e onde deveríamos pegar a pulseira que dava acesso ao parque, mas nada que atrapalhasse a empolgação da galera que curtiu a montanha-russa Firewhip e a Big Tower, entre outros, sem as longas filas que são comuns por lá.



O nosso santo bateu: dupla Matheus e Kauan apostam na mistura entre reggae e sertanejo para emplacar hits veranis Foto: Léo Cardoso / Agência RBS

E se o atual momento do sertanejo é uma mistura que só, com direito até a uma fusão com reggae (já assistiu ao nosso papo com Matheus e Kauan no vídeo?), o público também não tinha como ser diferente: heterogêneo e de diferentes estilos, o que só reafirma o gênero como o preferido do momento. Só sentimos falta mesmo da montação cowboy - não foi fácil encontrar gente com o combo chapéu, cinto com fivela e bota tradicionais, prova de que o sertanejo mudou e se diversificou (e isso é ótimo).



Simone e Simaria são representantes femininas da nova fase do sertanejo e foram as únicas mulheres do gênero no line-up Foto: Léo Cardoso / Agência RBS