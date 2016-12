Para os amantes da música eletrônica, a semana está cheia de atrações em Santa Catarina. Os DJ's mais conhecidos e conceituados do mundo se apresentam nas casas de eventos do Estado. Confira alguns destaques e divirta-se:

Foto: Reprodução / Divulgação

Alok

DJ número 1 do Brasil pela revista House Mag e número 25 do mundo, pela lista Top100 DJs da DJ Mag, Alok é o headliner da noite. Na outra pista tocam Reziliens, Fractall, Renato Cohen e John Acquaviva,

Quando: quarta-feira, às 23h

Onde: Green Valley (Rua Rio Mamoré, 1083 - Rio Pequeno, Balneário Camboriú)

Quanto: 4º lote - pista R$70 (fem) e R$110 (masc); vip - 3º lote R$145 (fem) e R$195 (masc); backstage - 3º lote R$225 (fem) e R$395 (masc), à venda no Ingresso Nacional. Desconto de 20% para sócio do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado, na Green Valley Store.

Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

Pete Tha Zouk

DJ e produtor português. Em 2011 foi considerado o 37º melhor DJ Mundial segundo o Top100 da DJ Mag conquistando o lugar mais alto de um DJ de Portugal. Além dele, os DJ's HOPE, Marchetti, L¿adour também vão tocar.

Quando: quarta-feira, a partir das 14h

Onde: Cafe de La Musique (Avenida dos Merlins, s/n – Posto 1-B – Jurerê Internacional – Florianópolis)

Quanto: a partir de R$90 (fem) e R$300 (masc), à venda no Ticket 360.

Foto: Creamfields / Divulgação

D-Nox & Beckers

Uma das duplas de DJs mais respeitados na cena eletrônica global. Começou nos anos 90, mas seus sets são mais atuais impossível. Tocam no mesmo dia os Dj's Sasha, Cristoph, Leozinho e Edu Schwartz.

Quando: quarta-feira, às 22h

Onde: Warung Beach Club (Avenida José Medeiros (Golpista) Vieira, Praia Brava - Itajaí)

Quanto: 3º lote - R$90 (fem) e R$ 160 (masc), à venda no Blueticket.

Foto: Jérôme Bourgeois / Divulgação

Kolombo

Olivier Grégoire mais conhecido como Kolombo é um excelente produtor belga e proprietário da gravadora Loulou Records, ganhou destaque por suas tracks unindo house e disco, lançadas por respeitados selos como Kompakt, 2DIY4, Warung. Autor dos hits My own business, Whatever you like, What could make me thing, Play your chick, Waiting for, entre inúmeros outros.

Quando: quinta-feira, a partir das 10h

Onde: P12 (Servidão José Cardoso de Oliveira, 0, Jurerê Internacional, Florianópolis)

Quanto: 4º lote - R$70 (fem) e 6º lote - R$120 (masc), à venda no Ingresso Rápido. Desconto de 20% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado, Loja Ingresso Rápido.



Festa Doozie it Up

Festa eletrônica que reúne os DJ's: Gabe, Doozie, Ellie Klotz, Audio Tape e Rafael Carvalho.

Quando: terça-feira, às 20h

Onde: Belvedere Beach Club (Avenida José Medeiros (Golpista) Vieira, 256- Balneário Santa Clara, Itajaí)

Quanto: R$40 (fem) e R$60 (masc), à venda no Ingresso Nacional. Desconto de 30% para sócio do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado na Green Valley Store.

Chemical Surf, Gustavo Mota e Loud

Evento eletrônico com a presença de DJ's brasileiros que estão em alta, principalmente depois de assinarem contratos com importantes gravadoras.

Quando: quinta-feira, às 22h

Onde: El Fortin (Isidoro Batista, s/n, Bairro Vila Nova - Porto Belo)

Quanto: pista - R$27,50 (fem) e R$71,50 (masc); area vip - R$66 (fem) e R$110 (masc); backstage R$165 (fem) e R$209 (masc), à venda no Blueticket.

Elekfantz

A dupla brasileira Daniel Kuhnen e Leo Piovezani, conhecidos com Elekfantz foram descobertos e apadrinhados pelo também DJ Gui Boratto em 2011 e desde então se apresentam nas melhores casas noturnas do Barsil. Tocam no mesmo evento os DJ's Plus Talent, Petra, Marcelo Hoffmann e Augusto Cruz.

Quando: sexta-feira, às 23h

Onde: Milk Club (Serv. José de Cardoso de Oliveira, 0 - Jurerê Internacional, Florianópolis)

Quanto: 1º lote R$50 (fem) e R$100 (masc), à venda no Ingresso Rápido.

