Em tempos em que o sertanejo vem esgotando bilheterias, abalando corações e ampliando o rol de cantores e cantoras, o verão de Santa Catarina não poderia ficar fora dessa. Nesta semana, o gênero musical preenche a agenda de quase todas as casas de shows do Estado. Três eventos em especial, o Hangar Summer Festival, em Laguna, o Festeja em Florianópolis e o Villa Mix Festival, realizado no Beto Carrero World, estão nas listas dos mais procurados. Confira a programação e divirta-se:

Jorge e Matheus

Jorge e Matheus fazem show no Villa Mix Jurerê Internacional, nesta segunda-feira Foto: Alvarélio Kurossu / Agencia RBS

A dupla sertaneja que completou dez anos de carreira juntos em 2016, traz um show com as músicas de mais sucesso.

Quando: segunda-feira, às 23h

Onde: Villa Mix - Jurerê Internacional (Music Park - Rod. Maurício Sirotsky Sobrinho, nº 1050)

Quanto: 2º lote - pista feminino R$132 (inteira) e R$66 (meia-entrada) e pista masculino R$220 (inteira) e R$110 (meia-entrada), à venda no Blueticket.

Hangar Summer Festival

Dois dias de shows no festival sertanejo em Laguna com as atrações: Marília Mendonça, Matheus e Kauan e Dennis.

Quando: terça e quarta-feira, a partir das 21h

Onde: Praça Seival Laguna (Praça Seival - Avenida São Joaquim - Mar Grosso, Laguna)

Quanto: 2º lote pista - R$100 (inteira), camarote R$200 (inteira) e vip R$200 (inteira); passaporte - pista R$70, vip R$180, à venda no Minha Entrada.

Maiara e Maraisa



Maiara e Maraisa fazem duas apresentações no Estado nesta semana. Foto: Charles Guerra / Agencia RBS

Uma das duplas sertanejas femininas de maior sucesso no Brasil se apresenta em Camboriú.

Quando: terça-feira, às 22h

Onde: Maria's Camboriú (Rio Mamoré, 1083 _ Camboriú)

Quanto: a partir de R$50, à venda no Ingresso Nacional.

Festeja

Um festival só de música sertaneja com diversas duplas de sucesso no Brasil como Maiara e Maraisa, Marília Mendonça, Henrique e Juliano, Zé Neto e Cristiano, entre outros.

Quando: quarta-feira, às 20h

Onde: Music Park (Rod. Maurício Sirotsky Sobrinho, 2.500, Jurerê Internacional - Florianópolis)

Quanto: 8º lote - pista R$180 (inteira) e R$90 (meia-entrada), pista vip R$250 (inteira), camarote e área premium - esgotados, à venda no Blueticket. Desconto de 30% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado, no local do evento.

Villa Mix Festival

A dupla Simone e Simaria fazem dois shows nesta quinta-feira em SC Foto: Divulgação / Divulgação

Festival de música sertaneja que reunirá nove atrações nacionais, entre elas Luan Santana, Simone e Simaria, Victor e Leo, Jorge e Mateus, ocorre no parque de diversões Beto Carrero World.

Quando: quinta-feira, a partir das 14h

Onde: Beto Carrero World (Rua Inácio Francisco de Souza, 1597 - Penha)

Quanto: 2º lote - pista R$ 160 (inteira); 5º lote - area vip R$260; camarote R$180; 6º lote - setor villa dos artistas R$320 e 2º lote - setor villa premium R$ 590, à venda no Ingresso Nacional. Desconto de 50% para sócio (pista) e desconto de 20% para sócio (camarote coletivo) do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado, Fields (Florianópolis) e Greenvalley Store (Balneário Camboriú).

Simone e Simaria

A dupla se apresenta na nova casa de sertanejo do verão em Jurerê Internacional. As coleguinhas vão cantar os sucessos que bombaram neste ano.

Quando: quinta-feira, às 23h

Onde: Villa Mix Jurerê (Rod. Maurício Sirotsky Sobrinho, 2.500, Jurerê Internacional - Florianópolis)

Quanto: 1º lote - pista feminino R$80 (inteira) e R$40 (meia-entrada), camarote R$132; pista masculino R$150 (inteira) e R$75 (meia-entrada), camarote R$180, à venda no Blueticket.

