Shows gratuitos de Ludmilla e MC Koringa estão confirmados para a primeira noite do Carnaval 2017 em Florianópolis. As atrações vão subir no palco no Centro da Capital na sexta-feira, dia 24 de fevereiro. A programação faz parte do Carnaval Skol Floripa.

Com músicas que misturam elementos do funk carioca e o pop e cinco anos de carreira, Ludmilla responde por hits como Bom, Sou eu, 24 horas por dia e É hoje. Já Mc Koringa ficou conhecido pelo seu primeiro hit Pedala Robinho. Para a festa na Capital, o repertório do cantor de funk melody irá mesclar as músicas já conhecidas pelo público e as mais recentes, como Taca Taca e Convocação.

A Skol em conjunto com a Prefeitura de Florianópolis prepara a estrutura de shows que irão ocorrer entre os dias 24 e 28 de fevereiro, na Praça Fernando Machado, no Centro de Florianópolis. O acesso à área é gratuito e contará com banheiros químicos, bares nas proximidades e policiamento.



Além disso, os foliões podem assistir aos shows do Camarote Skol Floripa, que terá bares exclusivos e sistema open bar de Skol, Skol Beats (Senses, Spirit, Secret), água e refrigerante. Ingressos estarão disponíveis no site.

CARNAVAL SKOL FLORIPA

O quê: Ludmilla, Mc Koringa

Quando: Sexta-feira (24.02)

Horário: 21h

Endereço: Avenida Paulo Fontes

Ingressos: Gratuitos

