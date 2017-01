Cena do filme "Sem teto nem lei", de Agnés Varda, que será exibido no Cinema do CIC

A partir desta quinta-feira até domingo, o Cinema do CIC apresenta sessões com dois filmes dirigidos por mulheres em diferentes países. Os longas trazem questionamentos quanto à liberdade, obrigações culturais orientais e ocidentais, sexismo, amor e determinação. As exibições são gratuitas e ocorrem sempre às 20h.



Os filmes são Sem teto nem lei, de Agnès Varda, exibido na quinta-feira e no sábado e Enquanto houver amor, de Kat Coiro, na sexta-feira e no domingo. A programação faz parte do projeto Verão Cultural CIC 2017, cuja programação está disponível no site.

Serviço

O quê: exibição dos filmes Sem teto nem lei, de Ágnes Varda e Enquanto Houver amor, de Kat Coiro

Quando: de quinta-feira a domingo, sempre às 20h

Onde: Cinema do CIC (Av. Governador Irineu Bornhausen, 5600 - Agronômica - Florianópolis)

Quanto: gratuito

