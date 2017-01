A Biblioteca Comunitária Barca do Livros completa 10 anos de existência neste mês e está com uma programação especial. São saraus e passeios literários, além de oficinas de contação de histórias e de danças. As atividades começam nesta quinta-feira e vão até dia 17 de fevereiro, na própria Biblioteca que fica na Rua Senador Ivo D'Aquino, na Lagoa da Conceição. Confira toda programação:

02/02 (quinta-feira)

A Pizzaria Basílico destinará 10% de seu faturamento para campanha de mobilização de recursos para a biblioteca.

04/02 (sábado)

Sarau Uma década de histórias, às 20h.

8, 9 e 10/02

Oficina de Voz na Contação de História, com Daiane Dordete.

11/02

Passeio literário Histórias na Barca dos Livros, às 17h.

12/02

Tango Solidário em parceria com Dalila Yentel, que promoverá uma aula seguida de baile com música ao vivo, às 17h.

13, 15 e 17/02

E em ritmo de carnaval, a Oficina Samba no Pé, com Aldelice Braga, às 19h.

Mais informações acompanhe a programação no site.



A Biblioteca Barca dos Livros é uma biblioteca comunitária, com sede na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Foi inaugurada em 02 de fevereiro de 2007 e desde a sua criação é mantida pela Sociedade Amantes da Leitura.



