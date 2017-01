Um vídeo dos bastidores do filme "Quatro Vidas de Um Cachorro" (A Dog's Purpose) divulgado pelo site americano TMZ causou polêmica sobre o tratamento aos animais durante as filmagens. As imagens mostram a gravação de uma cena em que um pastor alemão é forçado a nadar em uma água turbulenta. O filme é dirigido por Lasse Hallström e tem previsão de estreia no Brasil em 26 de janeiro.

Segundo o TMZ, o diretor Hallström esteve presente em todas as gravações. A produtora Amblin Partnes e a distribuidora Universal Pictures tiveram acesso ao vídeo e divulgaram uma nota: "Priorizar um ambiente seguro e um tratamento ético aos atores animais foi de extrema importância para todos os envolvidos na produção do filme e vamos analisar as circunstâncias do vídeo" (tradução livre).

O produtor do filme, Gavin Polone, que também é um ativista pelos direitos dos animais, disse ao site Deadline que ficou horrorizado com as cenas. Afirmou também que se tivesse presenciado, teria parado a gravação na hora, e que alguém deve ser responsabilizado. E garantiu que o cão passa bem.

Confira o vídeo divulgado pelo TMZ: