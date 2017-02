A partir desta segunda até sexta-feira (17), 13 youtubers desembarcam em Florianópolis para participar do projeto Dia de Verão - uma série de cinco transmissões ao vivo, via YouTube, diretamente de uma casa em Jurerê Internacional e do Costão do Santinho, no Norte da Ilha. Os influenciadores digitais - entre eles Christian Figueiredo, Júlio Cocielo, Niina Secrets, Pathy dos Reis e Thaynara OG, que somam 70 milhões de fãs em suas redes sociais - participarão de episódios diários, que irão ao ar sempre das 18h às 20h, no canal da catarinense Dia Estúdio, uma das seis networks credenciadas pelo YouTube no país.

Durante as lives, como são chamadas as transmissões ao vivo na rede social, a audiência poderá interagir em tempo real por meio da #DiadeVerao. Os episódios serão apresentados pelos também youtubers Gabie Fernandes e Thalita Meneghim, do canal Depois das 11, de Florianópolis, e pelo paulista Leo Bacci, do Bom Dia Leo.

Diariamente, um fã também terá a chance de entrar na casa e conhecer os influenciadores - a mecânica da ação será divulgada todas as tardes nas redes sociais oficiais do projeto. Após o fim das transmissões, as íntegras dos episódios serão disponibilizadas no canal da Dia Estúdio.

Quem vem

Christian Figueiredo

Foto: Léo Cardoso / Agencia RBS

Criador do canal Eu Fico Loko, com 7,5 milhões de inscritos, Christian Figueiredo é natural de Blumenau, porém foi criado em São Paulo. Com apenas 23 anos, tem três livros e agora chega aos cinemas com sua cinebiografia.

Damiani



Guilherme Damiani comanda o canal Damianizando (1,6 milhão de inscritos), no qual produz conteúdos que variam entre gameplays, informação sobre jogos, vlogs e quadros explorando a cultura nerd e da internet.

Fabi Santina



Fabi Santina começou o canal que leva o seu nome e reúne 1,1 milhão de inscritos em 2012. Entre os assuntos estão moda, beleza, gastronomia, desafios e decoração.

Igão Underground

Ex-atendente do McDonald's, em 2015 Igor Cavalari deixou o emprego e criou o canal Igão Underground (2,4 milhões de inscritos). Seus vídeos apostam no humor e em desafios.

Júlio Cocielo



Foto: Divulgação

Júlio Cocielo comanda o Canal Canalha, o terceiro maior do YouTube Brasil, com 11,5 milhões de inscritos. O criador começou a postar vídeos na internet em 2011 contando histórias comuns do dia a dia de forma divertida.

Malena



Apaixonada por games desde criança, Malena Nunes divide no YouTube seus truques, dicas e experiências no canal Malena010102, que hoje tem 3,1 milhões de inscritos. A youtuber traz no currículo o lançamento de seu livro, Fala aí, Malena! O Livro dos Bunitos, ambos em 2016.

Mariana Nolasco



Mariana Nolasco entrou no YouTube em 2011 como uma brincadeira, gravando covers das músicas que gostava. Hoje, a cantora mantém dois canais: um de música, com 2,3 milhões de inscritos, e outro de vlogs pessoais, com 891 mil inscritos. Neste ano, ela fez sua estreia como atriz na minissérie da Rede Globo Dois Irmãos, exibida no mês de janeiro.

Mr. Poladoful

O canal MrPoladoful (3,4 milhões de inscritos) começou com vídeos de gameplays que não mostravam o rosto e nem a voz de seu criador. Depois, Gabriel Tenório Dantas decidiu assumir sua identidade e começou a mesclar o conteúdo de jogos com vlogs, esquetes de humor e músicas autorais.

Niina Secrets



O nome dela é Bruna Santina Martins, mas todo mundo a conhece como Niina, do Niina Secrets. A criadora começou a postar vídeos no YouTube em 2010, quando tinha 16 anos. O que iniciou como um hobby da menina que adorava maquiagem virou profissão: hoje a youtuber comanda um dos principais canais de beleza do Brasil, com 2,2 milhões de inscritos.

Pathy dos Reis



Patrícia dos Reis é natural de Itajaí e ganhou notoriedade na internet ao participar do canal Galo Frito. Em 2014 partiu em carreira solo no YouTube com o canal que leva o seu nome e hoje reúne 1,8 milhão de inscritos. O conteúdo da criadora é focado em vlogs de humor e pessoais.

Rafa Moreira



O canal Rafael Moreira conta com 712 mil inscritos e é focado no entretenimento e no humor. Desafios, trollagens e vlogs de opinião sobre assuntos cotidianos e polêmicos servem de tema para os vídeos do influenciador, que também é autor do livro Diário Adolescente de um Apaixonado.

Rato Borrachudo



Rato Borrachudo comanda o canal homônimo, que reúne 1,8 milhão de inscritos e para o qual produz vídeos de gameplays desde 2008, sendo um dos precursores do segmento no YouTube Brasil. O criador não revela sua identidade e mesmo em eventos e entrevistas mantém-se atrás da máscara de roedor.

Thaynara OG



Foto: Fon Conradi / Divulgação

Thaynara OG é a rainha do Snapchat no Brasil. A maranhense é um fenômeno da web e foi indicada recentemente para o primeiro prêmio internacional, concorrendo na categoria Personalidade Brasileira no Kids Choice Awards, do canal Nickelodeon.



Leia mais:

Um dia com a Thalita Meneghim: conheça a rotina de uma das garotas mais populares da web



Canal Depois das Onze aposta em conteúdo divertido para fãs adolescentes



Um dia com Stefanie Graczcki, do @sextafeirablues

Passamos um dia com Mederi Corumbá, do Galo Frito



Entenda o sucesso do canal catarinense Galo Frito