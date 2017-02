Turma do Pagode, MC Sapão e Apogeu levaram 170 mil pessoas ao Centro de Florianópolis entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira, de acordo com informações da Polícia Militar. O número de foliões representa um recorde de público deste Carnaval no Centro da Capital até agora. Os shows gratuitos, promovidos pela marca de cerveja Skol, ocorrem na Praça Fernando Machado, em frente à Praça XV.

No sábado o Bloco dos Sujos registrou 140 mil pessoas ao Centro. Na sexta, com Ludmilla, o palco da Fernando Machado reuniu 70 mil. As festas no Centro da Capital têm reunido não só turistas e moradores de Florianópolis, mas também são a opção dos moradores das cidades da região metropolitana, Palhoça, Biguaçu e São José.

Foto: Divulgação / Carol Cruz

Na noite de domingo, nem mesmo a chuva espantou os foliões, boa parte deles atraída pela Turma do Pagode, que abriu o show com a música ¿Puxa, agarra e beija¿ . Emendando um sucesso atrás do outro, como ¿Deixa e off¿, ¿Melhor amigo¿, ¿Pensando em você¿, ¿A gente não rola¿, Toda Noite Eu¿, ¿Pro meu mundo girar¿ e também outros pagodes de sucesso como ¿Fricote¿, ¿Ela só pensa em beijar¿, ¿Malandramente¿ e ¿Ousadia¿, o grupo realizou o show mais esperado da noite.

MC Sapão agitou a galera no Centro Foto: Carol Cruz / divulgação

Na mesma noite o público curtiu o funk de MC Sapão, entre os sucessos que mais empolgaram o público estiveram ¿Vou desafiar você¿ e ¿Tranquilão¿. O Grupo de pagode Apogeu também se apresentou no domingo.

Leia também:

Edsoul: falta de recursos torna disputa das escolas de samba acirrada em Florianópolis

Acompanhe a cobertura do Carnaval 2017 em SC

Confira detalhes dos desfiles na Capital

Um giro pelos camarotes da Nego Quirido

Detalhes dos desfiles em Joaçaba

O que rolou no Bloco da Pracinha