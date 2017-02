O clima de carnaval já está no ar. Confira os principais ensaios e desfiles de blocos que acontecem neste fim de semana:



Bloco Vem elétrico que o trio é redondo com DJ Alok

DJ Alok se apresenta gratuitamente em Floripa e em Balneário Camboriú Foto: Emmanuel Denaui / Divulgação

Para quem quer curtir um pré-carnaval eletrônico: Alok, o DJ mais bombado do circuito brasileiro se apresenta nas ruas de Floripa e de Balneário Camboriú.

Quando: sábado, às 14h, em BC; e domingo, às 14h, em Floripa.

Onde: Floripa: praça Fernando Machado; BC: Barra Sul

Quanto: Gratuito. Camarote Skol, em Floripa - a partir de R$ 85, disponível no Blueticket; em BC - a partir de R$40, disponível noIngresso Nacional.

Carnaval no Mercado Público

Foto: Divulgação / Agencia RBS

Comerciantes do Mercado Público se uniram para garantir a abertura dos festejos carnavalescos num dos principais cartões-postais de Floripa.

Quando: sexta-feira, a partir das 11h

Onde: Mercado Público de Florianópolis (R. Jerônimo Coelho, 60 - Centro)

Quanto: Gratuito. Camisetas podem ser adquiridas por R$20 nos boxes

Bloco Batuqueiros do Limão

Quase cinquentão, o Batuqueiros do Limão segue com pique. Além de sair todos os dias de carnaval, começa a folia uma semana antes, com direito a bolo para comemorar o 48º aniversário.

Quando: sexta-feira, a partir das 15h

Onde: Miltons Bar - Calçadão João Pinto, 229 - Centro, Florianópolis

Quanto: Gratuito. Informações sobre a camiseta do bloco no site oficial.

Bloco Baiacu de Alguém com Skrotes



Foto: Baiacu de Alguém / Divulgação

A Bateria Baiaculosa se junta aos Skrotes e promete uma noite de rock progressivo e samba misturados.

Quando: sexta-feira, das 20h às 23h30

Onde: Rua Padre Lourenço Rodrigues de Andrade, 650 - Santo Antônio de Lisboa - Floripa

Quanto: gratuito

Carnaval do Noel



O tradicional bar Canto do Noel organiza seu bloco para pular o carnaval com samba de primeira na Travessa Ratcliff.

Quando: sábado, 12h

Onde: Rua Tiradentes, 186 - Centro, Florianópolis

Quanto: a partir de R$30, à venda no local

Ensaio geral do Bloco Cores de Aidê

Foto: Betina Humeres / Agencia RBS

O bloco do grupo de mulheres do Morro da Caixa aquece seus tambores na pracinha da Lagoa com muito samba-reggae.

Quando: domingo, a partir das 19h

Onde: Praça Bento Silvério - R. Henrique Veras do Nascimento, 21 - Lagoa da Conceição

Quanto: gratuito



Ensaio técnico das escolas do grupo especial



As escolas Copa Lord, Protegidos da Princesa e Unidos da Coloninha ensaiam no palco do espetáculo, a Passarela Nego Quirido.

Quando: domingo, a partir das 20h

Onde: Passarela Nego Quirido - Av. Governador Gustavo Richard, 5000 - Centro

Quanto: gratuito

