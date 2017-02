Foto: Sesc-SC / Divulgação

Quem disse que criança não pula carnaval? Para os pequenos se divertirem no feriado, aprenderem os passos do samba e as marchinhas mais famosas, selecionamos nove eventos especialmente organizados para o público infantil. Além das festinhas, trazemos de bônus a indicação para um programinha mais tranquilo. Prepare a fantasia da molecada e agende-se:

Bailinho de Carnaval do Floripa Shopping

A foliazinha será no estacionamento G1 do Floripa Shopping, com brincadeiras, pintura facial, além de muita música e apresentação da escola de samba União da Ilha da Magia.

Quando: sábado e domingo, das 16h às 19h

Onde: Rodovia SC 401, 3116

Quanto: 1 kg de alimento não perecível

Bloquinho Onodormi

Bloquinho de crianças, mães e pais que irá seguir o Bloco Onodi, no campeche.

Quando: domingo, às 17h

Onde: Campeche, em frente a padaria Novo Campeche

Quanto: gratuito

Bailinho de Carnaval no Espaço Criança Jurerê Open Shopping



O Espaço Criança, localizado no Jurerê Open Shopping promove festa de carnaval para crianças com oficinas de arte.

Quando: sábado e terça-feira, a partir das 16h

Onde: Jurerê Open Shopping (Av. das Raias, 400 - Jurerê Internacional)

Quanto: R$40

Carnaval Infantil do SESC

A unidade Cacupé do SESC organiza uma festa para a criançada com oficina de máscaras de carnaval, pinturas faciais, muita música e brincadeira. Os participantes que doarem materiais escolares ganharam um kit com confetes e serpentinas.

Quando: sábado, às 13h

Onde: Hotel SESC Cacupé (Haroldo Soares Glavan, 1670 - Cacupé)

Quanto: gratuito

Bailinhos de Carnaval Floripinhas e Nosso Mundo



Em Coqueiros, o portal Floripinhas e o espaço educacional Pensando e Construindo Nosso Mundo organizam dois dias de folia para os pequenos.

Quando: sábado e segunda-feira, das 15h às 19h

Onde: Espaço Educacional Pensando e Construindo Nosso Mundo (Rua Papa João XXIII, 121 - Coqueiros)

Quanto: R$20,00 até 24/2, R$25 no dia. Passaporte para os dois bailes por R$30 até 24/2. Desconto de 20% para sócio do Clube do Assinante na compra do ingresso, no local.

Bloquinho do Banco do Tempo

O Banco de Tempo Florianópolis organiza um bloco especialmente para as crianças, com oficinas, danças, show de maracatu, pinturas de rosto e muitas brincadeiras. A guarda municipal estará no local para garantir a diversão com segurança dos pequenos foliões.

Quando: terça-feira, a partir das 15h

Onde: Rua Haroldo Soares Glavan, próximo ao número 1419 - Cacupé

Quanto: gratuito

Carnaval Infantil LIC

Promovido há 40 anos, o baile à fantasia para crianças do Lagoa Iate Clube terá concurso de fantasias e brinquedos infláveis.

Quando: domingo, a partir das 16h

Onde: Rua Hypólito V. Pereira, 620 - Lagoa da Conceição

Quanto: R$20

Baile Infantil Lira Tênis Clube



O baile do Lira organiza concurso de fantasias e apresentação da Banda Alternativa.

Quando: domingo e terça, das 16h às 20h

Onde: Rua Felipe Schmidt, 636 - Centro

Quanto: R$10 para sócios; 25R$ para não-sócios

Carnaval Infantil dos Ingleses

A festa da criançada no norte da ilha será no Centro de Eventos Oceania. Além de brinquedos e concurso de fantasias, a banda MiXtura Pop garantirá a animação.

Quando: domingo e terça, das 16h às 20h

Onde: Rua Felipe Schmidt, 636 - Centro

Quanto: R$10 para sócios; 25R$ para não-sócios

Dica bônus: Cineclube da Mostra de Cinema Infantil

Para tranquilizar os pequenos e diversificar a programação, uma alternativa é a sessão gratuita do Cineclube da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. O filme desta edição é ¿O que queremos para o mundo?¿, de Igor Amin, que conta a história de quatro amigas que, após um trabalho de escola, pensam em uma solução muito criativa para problemas do mundo.

Quando: sábado, às 16h

Onde: Centro Integrado de Cultira - CIC (Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 -Agronômica)

Quanto: gratuito

