Não, ninguém é obrigado a gostar da tradicional folia de Carnaval e se fantasiar de mulher no Bloco dos Sujos não é a coisa mais legal do mundo para muitos. Mas isso não quer dizer que você não possa aproveitar a folga e curtir uma festinha nessa época tão divertida do ano. Separamos nove eventos para quem curte música eletrônica, rock, trash, pop, música brasileira e afins, tudo fora do circuito, digamos assim, mainstream das baladas de Floripa. Dale:

O quê: Baile do Vale - festa a fantasia do 1007 Floripa

Quando: sexta-feira (24), a partir das 23h

Onde: 1007 Floripa (Alameda Adolfo Konder, 1007, Centro, Florianópolis)

Quanto: R$ 30 com nome na lista entrando até 0h, R$ 35 após ou R$ 40 a noite inteira. Quem tiver fantasiado para R$ 25 a noite toda

Mais informações na página do evento no Facebook

O quê: Baile Municipal da Célula - CarnaRock com Mama Gourmet tocando rock e pop anos 1990 e 2000

Quando: sexta-feira (24), a partir das 23h

Onde: Célula Showcase (Rodovia João Paulo, 75, João Paulo, Florianópolis)

Quanto: R$ 15 antecipado, R$ 20 com nome na lista ou R$ 30 na porta

Mais informações na página do evento no Facebook

Ricardo Lin, um dos DJs residentes do Terraza, vai tocar no bloco eletrônico Acompanha Fritas Foto: Fransuê Ribeiro / Divulgação

O quê: Primeira edição do bloco eletrônico Acompanha Fritas, do Terraza Music Park em parceria com Bateu, Caos, Fate e Troop, com os DJs Abraham, Bernardo Ziembik, Caetano, Gustavo Pamplona, Isaac Varzim, Kosmo, Lucas Vieira, Oliv e Ricardo Lin

Quando: sábado (25), das 14h às 22h

Onde: Esquina da Avenida Hercílio Luz com a Rua Anita Garibaldi, Centro, Florianópolis

Quanto: gratuito

Mais informações na página do evento no Facebook

O quê: Córtex de Carnaval com os DJs Allen Rosa, Aryela Knox e Caio Carvalho

Quando: sábado (25), das 14h às 22h

Onde: Esquina da Avenida Hercílio Luz com a Rua Anita Garibaldi, Centro, Florianópolis

Quanto: gratuito

Mais informações napágina do evento no Facebook

O quê: W A V E S 4 — day party com jazz, soul, kraut, ambient, afrobeat, future disco, house, acid por Rodrigo Berg, Alex Pasternak, Allen Rosa, Sakr e Moka Silvy

Quando: domingo (26), das 15h às 22h

Onde: Pinguins Hostel (Avenida das Rendeiras, 2222, Lagoa da Conceição, Florianópolis)

Quanto: R$ 20 até as 17h, R$ 25 após as 17h00 com nome na lista e R$ 30 após sem nome na lista

Mais informações na página do evento no Facebook

Carnaval trash com Gretchen: teremos Foto: Fabio Pamplona / divulgação

O quê: Carna Gretchen com pocket show da rainha do rebolado (e o maior meme que a internet respeita)

Quando: segunda-feira (27), a partir das 22h

Onde: Jivago Social Club (Rua Deputado Leoberto Leal, 116, Centro, Florianópolis)

Quanto: R$ 30 1º lote na compra antecipada online. Depois, R$ 40 com nome na lista até as 00h30 ou R$ 50 sem lista (basta confirmar no evento no Facebook)

Mais informações napágina do evento no Facebook

Bloquinho da Salão reúne público alternativo para curtir música brasileira em frente ao Blues Velvet Foto: Andrey Lolo Brigida / Divulgação

O quê: Bloquinho de Carnaval Salão (festa de música tupiniquim, como ela mesma se autodefine na página no Facebook) com Loli Menezes, Midiã Fraga, Fábio Bianchini, Marino Mondek, Matheus Negro, Parcos Araujo, Grazi Meyer, Mabel Raissa e Mandy Justo

Quando: terça (28), a partir das 17h na rua, até às 22h. Depois das 22h30, a festa segue dentro do Blues Velvet

Onde: Blues Velvet (Rua Pedro Ivo, 147, Centro, Florianópolis)

Quanto: Na rua é gratuito. Depois, R$ 15 para confirmados no evento até as 23h30 e R$ 20 após e para quem não confirmou.

Mais informações na página do evento no Facebook

O quê: Carnaval Popular de Noca com Chico Science Tributo, o Baile do Bastião (sambas e marchinhas) e o projeto Carnaval Brasileiro, da Tribo Brasil

Quando: terça-feira (28), a partir das 19h

Onde: Babylonia Club (Estrada geral da Joaquina, Florianópolis)

Quanto: R$ 10 antecipado ou R$ 20 no dia do evento

Mais informações na página do evento no Facebook

O quê: Bloco Vem Elétrico que o Trio é Redondo com Victor Ruiz, BLANCAh e Ely Yabu

Quando: terça-feira (28), a partir das 14h

Onde: em frente ao Jivago Social Club (Rua Deputado Leoberto Leal, 116, Centro, Florianópolis)

Quanto: gratuito ou R$ 30 1º lote para o Espaço Lounge, dentro do clube, à venda no local ou online

Mais informações na página do evento no Facebook

