Com uma vitória conseguida apenas na última nota, a escola de samba Acadêmicos do Tatuapé foi a campeã do carnaval de São Paulo deste ano. Após homenagear o continente africano, a Acadêmicos do Tatuapé conseguiu nota 10 na quase totalidade dos quesitos e conquistou o primeiro ligar na disputa.



A escola de samba teve como tema Mãe África Conta a Sua História: do Berço Sagrado da Humanidade à Abençoada Terra do Grande Zimbabwe. Apenas nos últimos instantes os membros e torcedores da escola puderam comemorar o resultado.



Até a nota do penúltimo jurado, quem vencia era a escola Dragões da Real. Com uma homenagem à famosa música do cantor Luiz Gonzaga, a escola que ficou em segundo lugar teve o tema Dragões Canta Asa Branca. As notas, lidas na tarde desta terça-feira no Sambódromo do Anhembi, foram atribuídas por 36 jurados, quatro para cada um dos nove quesitos.

Duas escolas são rebaixadas

Na última e penúltima colocação, as escolas Águia de Ouro e Nenê de Vila Matilde foram rebaixadas para o Grupo de Acesso. De acordo com as regras, os critérios de desempate seguiram a ordem inversa dos quesitos que foram anunciados: fantasia, bateria, comissão de frente, mestre sala e porta bandeira, harmonia, alegoria, evolução, enredo e samba enredo.

X-9 e Independente sobem para o grupo especial

A escola de samba X-9 Paulistana, tradicional da zona norte da capital paulista, foi a campeã do Grupo de Acesso do carnaval de São Paulo este ano. Com enredo Vim, Vi, Venci – A Saga Artística de um Semideus, homenageando o artista Inos Corradin, a agremiação retorna ao Grupo Especial do carnaval paulistano no próximo ano.



Em segundo lugar, ficou a escola Independente, original do bairro da República, centro da cidade. As duas escolas sobem para o Grupo Especial no desfile do ano que vem.



