Após serem convocados pelo prefeito Gean Loureiro (PMDB), cerca de 50 comissionados participaram de uma limpeza na Passarela Nego Quirido, em Florianópolis, na manhã deste sábado, 11, data que antecede o Carnaval 2017 em duas semanas. Segundo o administrador público, que também participou da ação das 9h às 12h, a intenção era mostrar o serviço dos comissionados.

— É para demonstrar para moradores que os comissionados estão trabalhando, apesar de não ganharem nada mais por isso — enfatizou Loureiro.

Ainda são necessários alguns ajustes, como o conserto de vidros e reparos na parte hidráulica, que o gestor promete finalizar até o momento em que vão desfilar as escolas de samba da Capital. Para isso, ele pretende firmar um convênio para garantir que os detentos do Complexo Penitenciário da Agronômica auxiliem nos trabalhos. Esse modelo deve ser replicado em outras obras da cidade, conforme Loureiro.

Na ocasião da limpeza, Gean Loureiro reforçou que a transferência da sede das secretarias municipais deve acontecer depois do Carnaval. O prefeito estima que R$ 15 milhões serão economizados com a ação a cada ano, principalmente pela redução de gastos com aluguel.

Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

