O Carnaval 2017 começa pra valer em Florianópolis nesta quinta-feira, com o Enterro da Tristeza. O tradicional Bloco SOS vai promover o cortejo "fúnebre" nas ruas do Centro. Em seguida, a prefeitura vai entregar as chaves da cidade ao Rei Momo, que ficará no comando da folia até a Quarta-feira de Cinzas.

Acompanhe a movimentação do bloco ao vivo:

