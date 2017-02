No ano passado, 30 mil carnavalescos participaram do Enterro da Tristeza

No Carnaval 2017 em Florianópolis, o Enterro da Tristeza terá um pouco de cada um dos dois "blocos-irmãos" que, neste ano, por falta de recursos, deixarão de desfilar. Isso porque o bloco SOS será responsável pela abertura dos festejos na cidade — tradicionalmente feita pelo Berbigão do Boca — e contará com o ritmo da Banda da Lapa pelo Centro da capital — originária do Zé Pereira, no Ribeirão da Ilha. Frente à tamanha responsabilidade, os responsáveis por instalar oficialmente o clima da folia na cidade esperam superar os 40 mil participantes e, por que não, repetir o recorde de 50 mil foliões em 2014 nesta quinta-feira (23)?

Apesar do Carnaval "apertado", o presidente do bloco SOS, José Roberto Jacques, promete uma festa bonita.

— Nós estamos empolgados, tem muita gente confirmando. Então esperamos superar as 40 mil pessoas. Até pelo fato de estarmos abrindo o Carnaval neste ano.

Defunto, morte, viúvo e coveiro, tradicionais personagens do Enterro da Tristeza, começam a concentração às 17h na esquina das avenidas Hercílio Luz e Mauro Ramos. Nessa etapa da festa, haverá show com a banda de pagode Climatizar — bem diferente de outros anos, quando havia até área VIP. Perto das 18h, o secretário municipal de Turismo, Vinícius de Luca Filho, acompanhado do rei momo Hernani Hulk, entregará simbolicamente a chave da cidade às lideranças da festa.

Depois, às 19h, começa o arrastão pelas ruas Anita Garibaldi e Ilhéus, passando pela Praça XV de Novembro, e que será animado por três trios elétricos cedidos pela Prefeitura com apoio do governo estadual e de uma empresa privada do ramo cervejeiro. Em um deles, o conjunto do Sul da Ilha é quem promete animar os foliões até o Largo da Alfândega, de onde a festa invade a noite. Jacques convida os foliões a vestirem-se de preto ou branco para essa programação.

— É para irem caracterizados. Neste ano, o tema será "Revivendo Carnavais antigos". Vamos formar o carrossel da alegria — diz Jacques, animado.

Quem preferir ir customizado com o abadá do Enterro da Tristeza, pode adquirir a camiseta até às 15h desta quarta-feira, 22, na sede da Associação dos Funcionários Estaduais da Saúde de Santa Catarina, na rua General Vieira da Rosa, no Centro.

Escolha popular da corte em 2017

Apesar de ter sido previamente cancelada, a escolha da corte do Enterro da Tristeza 2017 aconteceu na noite da última terça-feira, 23. Sem a comissão técnica e em um formato mais "popular", a rainha Ellen Cristina, a primeira princesa Luana Zarate, e a segunda princesa Letícia Gonçalves foram coroadas no vão central do Mercado Público.

Serviço



O quê: Enterro da Tristeza, com o Bloco SOS

Quando: 23 de fevereiro, quinta-feira, a partir das 17h

Onde: A partir da Avenida Hercílio Luz até o Largo da Alfândega, no Centro de Florianópolis. O trajeto será acompanhado por PM e Guarda Municipal. A prefeitura irá entrar com os gradeados, tendas e 42 banheiros químicos para os foliões.

Mais informações: (48) 3224-7909.



