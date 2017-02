Bené Fonteles, artista plástico, jornalista, escritor, músico e compositor, estará nesta quarta-feira no Centro Integrado de Cultura (CIC), às 19h, com as suas Conversas Para Adiar o Fim do Mundo. O bate-papo gratuito e aberto ao público segue o roteiro do que foi aplicado pelo artista na 32ª Bienal de São Paulo.

Como um dos 81 artistas convidados da Bienal, Bené construiu a Oca Tapera Terreiro, uma habitação indígena dentro do pavilhão modernista de Oscar Niemayer. Lá, organizou uma série de debates com artistas, ativistas, ecologistas, antropólogos, educadores e curadores, denominada Conversas Para Adiar o Fim do Mundo, que é a inspiração para o papo no CIC.

Sobre Bené Fonteles



Bené Fonteles é paraense da cidade de Bragança e há 45 anos desenvolve sua obra no âmbito da valorização da cultura popular e erudita.

Artista de grande projeção nacional, Bené iniciou seu trabalho como artista plástico e compositor na década de 1970, em Fortaleza, onde também se tornou jornalista e editor de arte. Desde então, desenvolve projetos gráficos por várias décadas entre São Paulo, Fortaleza, Belém, João Pessoa, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Cuiabá, Rio de Janeiro e Brasília.

Quando: quarta-feira (22/2), às 19h

Onde: Espaço Lindolf Bell - Centro Integrado de Cultura - CIC (Av. Governador Irineu Bornhausen, 5600)

Quanto: gratuito - não é necessária inscrição prévia



