Uma nova atração chega à programação da Atlântida para toda a rede em Santa Catarina. De segunda a sexta, às 17h, vai ao ar o "Buena Onda", um radar de novidades musicais de diferentes estilos. A proposta é apresentar ao público os sons que estão em evidência nas plataformas digitais em todo o mundo, com curiosidades sobre as músicas, detalhes sobre os artistas e posições dos hits nas paradas de sucesso.

A mistura de ritmos do novo programa inclui rock, pop, rap, hip hop e tudo mais que for música boa. Nessa mistura, tem espaço ainda para os clássicos. Por isso, o quadro "Old is Cool" vai relembrar as canções que fizeram história e apresentá-las às novas gerações, aliando informação e entretenimento com um tom bem descontraído.

A atração será comandada por Nady Petit e Diegão Califa. O público pode interagir em tempo real com os comunicadores por meio do Instagram, nos perfis @nadypetit e @diegao_califa. Além de acompanhar o programa no rádio, é possível ouvir a Atlântida no site e no aplicativo da emissora, disponível para Android e iOS.

