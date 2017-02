Foto: Divulgação / Divulgação

De malas prontas

Nos últimos anos, enquanto me desencantava com as prosas de Ian McEwan e Martin Amis, crescia minha admiração por Julian Barnes. Em seus três últimos livros, O sentido de um fim, vencedor do Man Booker Prize, o sensível ensaio sobre o luto Altos voos e quedas livres e o recém-lançado O ruído do tempo (Rocco, tradução de Léa Viveiros De Castro, R$ 29,50, 176 páginas), Barnes encerra uma brilhante trilogia sobre o tempo, a memória e a honestidade.

Em seu trabalho mais recente, o autor inglês resgata e ficcionaliza a trajetória do compositor russo Dmitri Shostakovich, um gênio paralisado diante do poder de um dos maiores carniceiros da história, Stalin, e posteriormente cercado pelas armadilhas da era Malenkov-Khrushchev.

A primeira parte do livro gira em torno do Shostakovich de 1936, que passa as noites em claro, vestido, com uma maleta pronta, de pé diante do elevador, à espera dos agentes da polícia política. Nas duas seguintes, a vida do músico está sempre em suspenso, numa eterna corda-bamba, entre a graça e a desgraça com os líderes soviéticos.

O Estado soviético via a arte como algo que só dizia respeito ao povo; o narrador, no entanto, que conduz a trama a partir da consciência do protagonista, acreditava que ela pertencia a todos e a ninguém, a todos os tempos e a tempo nenhum, aos que criam e aos que desfrutam: ¿a arte é o sussurro da história, ouvido acima do ruído do tempo.¿Três momentos da vida de Dmitri Shostakovich se encaixam para construir um personagem complexo, contraditório, que se alternou como vítima e engrenagem da tirania. Sempre lembrando que ¿nada começa desse jeito, numa certa data e num certo lugar. Tudo começa em muitos lugares, e em muitos momentos; algumas coisas até mesmo antes do próprio nascimento de alguém, em países estrangeiros, e na mente de outras pessoas¿.

O ruído do tempo, mais do que ter a música como peça central, é um romance construído de maneira musical. É um romance magro, mas afinado, ritmado e retumbante como uma orquestra vingadora: Barnes executa, aqui, um virtuosíssimo ato sobre a liberdade criativa, a sobrevivência da consciência, a tentativa de instrumentalização dos artistas pelo Poder.

A narrativa diz muito sobre os dias atuais: estamos todos, de malas prontas, esperando o elevador com a pior notícia possível. Essa é a condição contemporânea. A arte é redentora, mas (geralmente) não salva o próprio artista.

Trecho de O ruído do tempo, de Julian Barnes

Tradução de Léa Viveiros De Castro



Destino. Este era apenas um termo grandioso para designar algo a respeito do qual não era possível fazer nada. Quando a vida dizia a alguém: ¿E então¿, a pessoa balançava a cabeça e chamava a isso de destino. E, então, seu destino tinha sido o de ser batizado como Dmitri Dmitrievich. Não havia nada a ser feito quanto a isso. Naturalmente, ele não se lembrava do próprio batismo, mas não tinha motivos para duvidar da veracidade da história. A família toda havia se reunido no escritório, ao redor de uma pia batismal portátil. O padre chegou e perguntou que nome os pais pretendiam dar ao recém-nascido. Yaroslav, responderam. Yaroslav? O padre não estava satisfeito. Disse que era um nome muito incomum. Disse que crianças com nomes incomuns sofriam brincadeiras e deboches na escola: não, não, não podiam chamar o menino de Yaroslav. O pai e a mãe ficaram perplexos com aquela oposição tão veemente, mas não quiseram ofender o padre. Que nome o senhor sugere, então?, perguntaram. Um nome comum, disse o padre: Dmitri, por exemplo. O pai respondeu que se chamava Dmitri, e que Yaroslav Dmitrievich soava muito melhor do que Dmitri Dmitrievich. Mas o padre não concordou. Então ele se tornou Dmitri Dmitrievich. Qual era a importância de um nome? Ele tinha nascido em São Petersburgo, tinha sido criado primeiro em Petrogrado e depois em Leningrado. Ou em São Leninsburgo, como às vezes gostava de chamar a cidade. Qual era a importância de um nome? Ele tinha trinta e um anos. Sua esposa Nita estava deitada a poucos metros de distância, ao lado da filha dos dois, Galina. Galya tinha um ano. Nita parecia estável havia algum tempo. Ele nunca achara que tudo aquilo era fácil. Sentia emoções fortes, mas nunca tinha aprendido a expressá-las. Mesmo num jogo de futebol, raramente gritava e perdia o controle como as outras pessoas; se contentava com a observação calma da habilidade de um jogador ou da falta dela. Alguns achavam que se tratava da típica reserva formal de um leningradense; mas por cima disso – ou por baixo – ele sabia que era uma pessoa tímida e ansiosa. E com as mulheres, quando perdia a timidez, oscilava entre o entusiasmo absurdo e o desespero enlouquecido. Era como se estivesse sempre no ritmo errado. No entanto, mesmo assim, a vida tinha finalmente adquirido alguma regularidade, e com isso o ritmo correto. Só que agora tudo havia se tornado instável outra vez. Instável: isso era mais do que um eufemismo.



Leia também:



Carlos Schroeder: confira os principais lançamentos de livros para 2017 no Brasil



Carlos Schroeder: conheça duas editoras que ocupam o espaço deixado pela Cosac Naify



Carlos Schroeder: O oceano e as linguagens de Wilson Bueno