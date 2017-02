O som eletrônico do grupo A Liga é a atração de domingo do Carnaferrugem

Pelo sexto ano consecutivo, a Praia da Ferrugem, em Garopaba, vai receber o Carnaferrugem. O evento, promovido por uma agência de viagens de Porto Alegre, tem duas noites de festa – uma dedicada à música eletrônica e outra ao funk.



Na primeira, a principal atração é A Liga, quarteto de Florianópolis que não se identifica e cujos membros escondem-se atrás de máscaras de palhaços assustadores para animar o público com música eletrônica regada a doses de tequila. A festa é open bar e ocorre no domingo, no Windsurf Club.

Já a segunda noite será no Bali Hai Garopaba, com o Baile da Favorita. A festa nasceu na quadra da Acade¿micos da Rocinha, no Rio de Janeiro, em 2011. Na edição no Litoral Sul, apresentam-se MC Sapão, MC Davi e DJ Wally. O evento terá esquenta com open bar apenas para os baladeiros que adquirirem o abadá VIP.

A expectativa é de superar as 1,5 mil pessoas, número de participantes do ano passado. O evento também tem parceria com 11 pousadas da região, que no Carnaval abrem exclusivamente para o público que vai curtir as festas – é possível adquirir pacotes com hospedagens pelo site.





MC Sapão vem com o Baile da Favorita para o segundo dia do Carnaferrugem Foto: Divulgação / Divulgação

Agende-se

O quê: Carnaferrugem 2017 com dois dias de festa com DJs como A Liga e MC Sapão

Quando: domingo (26), e segunda (27), às 23h

Onde: Windsurf Club (Praia da Ferrugem, Garopaba) e Bali Hai (Estrada Geral Praia do Rosa, 4.373, Garopaba)

Quanto: a partir de R$ 240 (fem pista) e R$ 270 (masc pista) e R$ 340 (fem VIP) e R$ 410 (masc VIP). Desconto de 20% para sócio do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado no Blueticket.

