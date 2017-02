Quando o bloco Arrasta Ilha aproximava-se da praça XV, no Centro de Florianópolis, às 21h30min desta sexta-feira, 24, o Centro da capital catarinense já estava tomado de foliões. Eles se dividiam entre aqueles que curtiam o Carnaval de rua - que mais cedo também teve na programação o tradicional bloco Batuqueiros do Limão - e aqueles que se dirigiam à estrutura gigante montada pela Skol no coração da cidade. Mais tarde, à 00h30min já de sábado, 25, quando a cantora carioca Ludmilla subiu ao palco, o público que prestigiava um novo formato de festa para esta data já somava 70 mil pessoas, segundo a Polícia Militar e a própria organização do megaevento.

Manezinha da ilha, Clarice Souza, de 30 anos, integra a multidão que prefere as festas de Carnaval mais recentes. Ela pagou, inclusive, para ficar na parte do camarote, que era cercada, oferecia open bar, área com food trucks e até local para retocar a maquiagem ou ajeitar o cabelo. O investimento no abadá foi de R$ 140.

- Gosto mais assim, tanto pela música, quanto pela segurança. Comprei para hoje e para Turma do Pagode [para esse show, que acontece no domingo, a organização espera cerca de 100 mil pessoas]. Os blocos de rua estão muito perigosos - alerta a mulher que, acompanhada de duas amigas, dançou até o chão, assim como boa parte de quem prestigiou a funkeira e o MC Koringa, que abriu a noite de apresentações.

Mas Ludmilla não se esqueceu do tradicionalismo do Carnaval. Além das principais faixas do último álbum A danada sou eu, de 2016, ela cantou marchinhas e até Tim Maia. Bastante simpática, minutos antes de subir no palco, ela conversou com a reportagem. Garante que consegue se divertir frente a uma agenda lotada de Carnaval.

- Claro que dá! Eu amo festa e amo cantar, então eu só uni o útil ao agradável. Ainda mais aqui em Santa Catarina, que é um lugar com uma energia muito boa, amo estar aqui - revelou.

Vestida toda de branco e com som alto no camarim, Ludmilla recebeu fãs e imprensa antes do show, que durou 1h20min Foto: Charles Guerra / Agência RBS

A eterna MC Beyoncé ainda mandou uma mensagem a quem insiste em discriminá-la por ser negra, devido aos episódios de racismo que já vivenciou, inclusive em Florianópolis:

- A mensagem que eu mando para essas pessoas é que todos são diferentes. Você é branquinha de olho verde, ele é moreno com sardinha, eu sou negra. Todos nós merecemos ser respeitados. No Carnaval e em qualquer situação - diz Ludmilla.

O carisma com o público fez com que Rafael Camilo, 21 anos, viesse de Tubarão especialmente para o show. Essa é a 19ª apresentação de Ludmilla que o jovem prestigia. É um dos integrantes do fã clube da cantora.

- Ludmilla é alto astral. Ninguém fica triste perto dela. Por isso que tem tudo a ver com Carnaval - comprova.

Carnaval da Skol



A estrutura montada pela marca de cerveja continua com programação intensa ao longo de todo o Carnaval 2017 em Florianópolis. Confira os próximos shows que, assim como Ludmilla, são gratuitos, mas têm possibilidade de compra de área VIP ou camarote no site da Blueticket:

Sábado - Dia 25 de fevereiro

Os Hawaianos

Show - 20h



Domingo - Dia 26 de fevereiro

Turma do Pagode / Mc Sapão

Abertura - 21h



Segunda - Dia 27 de fevereiro

Pop Gay

Parceria com a Boate 1007

Lexa

Abertura - 20h



Terça - Dia 28 de fevereiro

"Vem elétrico que o trio é redondo" com Victor Ruiz, Blancah e Ely Yabu

Horário: das 14 às 21h Jota Quest / Melanina Carioca

Abertura - 21h

