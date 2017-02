Ainda é carnaval! Hoje e amanhã o Estado tem baladas e folia na rua. No resto da semana, tem festival de cinema independente em Floripa e BC, show de comédia em Joinville e show musicais. Confira e agende-se:

Festas de Carnaval

Bloco Baiacu de Alguém, em Santo Antônio de Lisboa Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS

Segunda-feira

Bloco Baiacu de Alguém: Rua Cônego Serpa, em Santo Antônio de Lisboa, a partir das 19h

Pop Gay com Lexa: Centro de Floripa, a partir das 21h

Flower Sweet White Party: Café de la Musique, em Jurerê Internacional, Floriaópolis, a partir das 23h

Navegay: Avenida Beira Mar, Navegantes, a partir das 15h

Bloco Pangaré com MC Koringa: Avenida Beira Mar, Laguna, a partir das 15h

Terça-feira

Show Jota Quest e Melanina Carioca: Centro de Floripa, a partir das 21h

Bloquinho da Salão: na rua Conselheiro Mafra, Florianópolis, a partir das 18h

Peixada do Gui: Canasvieiras, Florianópolis, a partir das 12h

Masquerade com A Liga: Milk, em Jurerê Internacional, Florianópolis

Encerrando a folia: Avenida Beira Mar, Navegantes, a partir das 16h

Depois da folia:

Festival Internacional Lume de Cinema

Focado em cinema autoral e independente, o Lume leva 18 filmes de longas e curtas-metragem de 15 países para diversas cidades brasileiras. As programações de BC e Floripa estão disponíveis na página do evento.

Quando: a partir de quinta-feira (2/2)

Onde: Em BC, no Teatro Municipal (Avenida Central, esquina com Rua 300); em Floripa, no Paradigma Cine Arte (Rodovia SC-401, n° 8600, Sto. Antônio de Lisboa)

Quanto: 20R$ (inteira) e 10R$ (meia)

Cantoras catarinenses estarão no retorno do projeto CIC 8:30 Foto: Goldem Fonseca / Divulgação

Show Elas por Elas - CIC 8:30

A programação do CIC 8:30 volta com a reunião das cantoras e compositoras catarinenses Carol Voigt, Dandara Manoela, Iara Germer, Jana Gularte e Tatiana Cobbett.

Quando: quinta-feira (2/2), às 20h30

Onde: Cinema do Centro Integrado de Cultura - CIC (Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica - Florianópolis)

Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

Vicente Telles, compositor da opereta Aquarela do Contestado Foto: Léo Cardoso / Agencia RBS

Opereta Aquarela do Contestado

Composta pelo pesquisador e folclorista Vicente Telles, com direção musical de Guinha Ramires, a Aquarela do Contestado terá a presença do pianista Vicentinho Telles e da cantora Nancy Lima.

Quando: sábado (4/2), às 20h30, e domingo, às 20h

Onde: Teatro Pedro Ivo Campos (Rodovia SC-401, km 5, Nº 4600, Saco Grande - Florianópolis)

Quanto: gratuito

Espetáculo Led Zeppelin Presence



A banda gaúcha Presence traz muito rock'n roll em seu tributo à banda britânica.

Quando: sábado (4/2), a partir das 20h30

Onde: Teatro Ademir Rosa - CIC (Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 - Agronômica, Florianópolis)

Quanto: R$40 (inteira) e R$20 (meia-entrada), no Blueticket. Desconto de 25% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.

Ator Mau Meirelles se apresenta em Joinville no domingo (5/2) Foto: Edu Moraes / Divulgação

Stand up com Mau Meirelles

O comediante apresenta Perdendo Amigos, seu show que faz sucesso transformando a plateia em alvo de piadas e pegadinhas.

Quando: domingo (5/2), às 19h e às 21h

Onde: Teatro Juarez Machado (Avenida José Vieira, 315, América - Joinville)

Quanto: A partir de R$ 30, no Ticket Center. Desconto de 35% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra antecipada.