Quem quiser curtir o Municipal da Raça, uma das festas de Carnaval mais tradicionais de Florianópolis, tem que se agilizar. O ingressos para o baile a fantasia estão no 8º lote - já foram vendidos mais de 6 mil entradas e restam cerca de 800 unidades. Desta vez, é o cantor Latino que vai animar o público. A balada ocorre no dia 24 de fevereiro.

Promovida por Murilo Mafra, Marcos Lacau e Rodrigo Prazeres, o Municipal (como é conhecido) volta no mesmo formato das edições anteriores, com open bar com água, refrigerante, cerveja, energético e vodka, além de uso obrigatório de fantasia. A festa foi a única da região Sul do país citada em uma lista do Estadão dos bailes de Carnaval pelo Brasil que valem a viagem.

No ano passado, foi o cantor Buchecha que animou os foliões. Apresentam-se novamente os grupos Cia da Folia e Quinteto Samba Aí, os DJ's Henrique Fernandes e André Maran, e a bateria da Protegidos da Princesa encerra a festa. Vale lembrar que, diferentemente de outras baladas no P12, o Municipal ocorre na madrugada, das 22h às 6h.

Agende-se

O quê: Municipal da Raça 2017

Quando: sexta-feira (24), a partir das 22h

Onde: P12 (Servidão José Cardoso de Oliveira, s/n, Jurerê Internacional, Florianópolis)

Quanto: R$ 210 (feminino) e R$ 240 (masculino) 8º lote, à venda via Ingresso Rápido, na loja Ingresso Rápido no Beiramar Shopping e no local



