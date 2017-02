A atual campeã do desfile das escolas de samba de Florianópolis parece gostar da Nego Quirido. Tanto que só deixou a passarela quando faltavam somente 1 minuto e 2 segundos. Mesmo com a correria no final, a Coloninha mostrou que batalha pelo nono título.

A penúltima escola a se apresentar no grupo especial escolheu o enredo "A Coloninha teve uma boa ideia - Salve todos os inventores e suas mentes brilhantes" para este ano.

A comissão de frente já deu um gostinho do que viria: alquimistas levaram uma grande caldeira para a avenida. Ao todo foram 25 alas - pelo menos três delas eram coreografadas - e dois carros alegóricos, um no início e outro no fim da apresentação.

O público acompanhou a emoção da escola por todo o desfile. Mas dois momentos foram especiais: na escola de mini mestres-sala e porta-bandeiras, e na condução da bateria, auxiliada por uma criança. Ao final, na dispersão, a escola aguardava as últimas alas. O grito era de "é, campeão!".

