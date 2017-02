Cinema ao vivo com Banda da Lapa

Foto: Fernanda Perez / Divulgação

O projeto Cinema ao Vivo exibe o filme O Circo, de Charlie Chaplin, com trilha sonora executada ao vivo pela Banda da Lapa, do Ribeirão da Ilha.

Quando: terça-feira, às 20h30min

Onde: Cinema do Centro Integrado de Cultura - CIC (Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 - Agronômica, Florianópolis)

Quanto: R$ 20 inteira e R$ 10 meia-entrada. Ponto de venda: na bilheteria do Teatro Ademir Rosa, no CIC. Hoje das 13h às 19h; amanhã (21), das 13h às 20h15 - ou enquanto durarem os ingressos (limitados a 136 lugares).

Ópera A flauta mágica

Foto: Polyphonia Khoros / Divulgação

O grupo Polyphonia Khoros apresenta a ópera clássica A flauta mágica, de W. A. Mozart. Direção musical e regência são da maestrina Mércia Maffra Ferreira. O espetáculo está no programa Verão Cultural CIC 2017.

Quando: terça-feira, às 21h

Onde: Teatro Ademir Rosa - CIC (Rua Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 - Agronômica, Florianópolis)

Quanto: 60R$ (inteira) 30R$ (meia). à venda nas bilheterias do CIC, TAC e Teatro Pedro Ivo.

Gerações MASC

Foto: Eduarda Pereira / FCC

O Gerações MASC está de volta em 2017 para sua 19ª edição. Neste retorno, a conversa tem a participação do artista plástico Rodrigo Cunha.

Quando: quarta-feira, às 17h

Onde: Museu de Arte de Santa Catarina - MASC (Rua Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 - Agronômica, Florianópolis)

Quanto: gratuito

Conversas para adiar o fim do mundo

Bené Fonteles em performance na 32ª Bienal de São Paulo Foto: Divulgação / Divulgação

O artista plástico Bené Fonteles vem a Florianópolis para um bate-papo nos moldes do debate que promoveu na última Bienal de São Paulo. A atividade também faz parte do Verão Cultural CIC 2017.

Quando: quarta-feira, às 19h

Onde: Espaço Lindolf Bell - CIC (Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 - Agronômica, Florianópolis)

Quanto: gratuito

Catarina Canta

Um dos homenageados da noite será Zininho, autor do Rancho de Amor a à Ilha Foto: reprodução / reprodução

O projeto traz um seleto grupo de artistas locais cantando de Zininho à John Bala. Além do show, Moriel, do Daza, é quem contará as histórias da música popular catarinense.

Quando: quarta-feira, às 21h

Onde: Teatro Ademir Rosa CIC (Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 - Agronômica, Florianópolis)

Quanto: R$30 (inteira) e R$15 (meia). Disponíveis nas bilheterias do CIC, TAC e Teatro Pedro Ivo.

Gazu & Iriê

Foto: Carlos Kilian / Divulgação



O projeto Gazu & Iriê reúne os velhos amigos de estrada num show repleto do samba-reggae que é a marca dos músicos manés.

Quando: quinta-feira, a partir das 22h

Onde: John Bull Floripa (Avenida das Rendeiras, 1046 - Lagoa da Conceição)

Quanto: R$ 25, noBlueticket. Desconto de 20% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.