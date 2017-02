A agenda cultural de Santa Catarina desta semana conta com shows e exposições artísticas. Veja os destaques e organize-se:

Gravação do DVD Marley In Camerata

Apresentação de Marley in Camerata Foto: Maria Victória / Divulgação

O espetáculo Marley in Camerata volta ao palco do Teatro Ademir Rosa, no CIC, desta vez para a gravação do DVD Marley In Camerata. O projeto em parceria com a banda Marley's Live presta uma homenagem ao maior ícone da cultura jamaicana, o cantor e compositor Bob Marley.

Quando: terça e quarta-feira, às 20h30min

Onde: Teatro Ademir Rosa - CIC (Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 - Agronômica)

Quanto: R$60 (inteira) e R$30 (meia-entrada), à venda no Blueticket.

Talk Show com Edu Sterblitch

Eduardo Steblitch em cena do filme Os Penetras Foto: divulgação / divulgação

Conhecido por seus personagens no programa Pânico na TV, e agora participando do programa Amor e Sexo, Sterblitch traz ao estado seu mais recente trabalho de palco. Seguindo uma linha mais real, o ator incrementa no palco assuntos locais e sobre a cidade em que está se apresentando.

Quando: Floripa, na sexta-feira, às 21h e em Balneário Camboriú, no sábado, às 21h

Onde: Floripa, no Teatro Ademir Rosa - CIC (Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 - Agronômica); BC, no Centro de Eventos Italia (Avenida Central, 335, Centro)

Quanto: Em Floripa, a partir de R$60, à venda no Blueticket. Em BC, a partir de R$70, à venda no Ticket Center. Desconto de 50% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.

Show Ultramen

A banda gaúcha que mistura funk, samba rock e soul completa 25 anos de carreira e traz para Florianópolis e Blumenau o show do novo cd Máquina do Tempo.

Quando: Floripa, quinta-feira às 22h; Blumenau, sexta-feira às 22h

Onde: Floripa: John Bull Floripa (Avenida das Rendeiras, 1046, Lagoa da Conceição); Blumenau: Ahoy! Tavern Club (Rua São Paulo, 2083)

Quanto: Floripa R$30 e Blumenau R$30, à venda no Blueticket. Desconto de 20% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.

Música e Caricatura





Obra de Cláudio Duarte homenageando personalidades da música Foto: Divulgação / Divulgação



O ilustrador, cartunista e designer gráfico, Cláudio Duarte, lança nova exposição de caricaturas inspirado em ritmos e melodias tocadas por músicos negros. Intitulada Música de Preto, a mostra homenageia grandes nomes do cenário brasileiro e mundial.



Quando: terça-feira, a partir das 19h. Visitação até 8 de março.

Onde: Tralharia Café ( R. Nunes Machado, 104 - Centro, Florianópolis)

Quanto: gratuito

Roda de conversa sobre Schwanke



Exposição habitar os incorporais, de Luiz Henrique Schwanke, na Fundação Cultural Badesc Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

1ª edição da Roda de Conversa Proximidades com Schwanke. A proposta é possibilitar e ampliar o conhecimento em arte contemporânea e em torno da vida e obra do artista joinvillense. O papo é na Fundação Badesc, espaço que está com uma exposição sobre o artista até 16 de março.



Quando: quarta-feira, às 17h

Onde: Fundação Cultural Badesc (Rua Visconde de Ouro Preto, 216, Centro, Florianópolis)

Quanto: gratuito

Informações: (48) 3224-8846.

Livro de Fotografia

O fotógrafo Otávio Nogueira lança o livro TEMP O. São fotos tiradas nos últimos três anos nos arredores de Florianópolis.

Quando: terça-feira, às 18h30

Onde: Circuito Galeria (Av. Mauro Ramos, 1970, Sala 11, Florianópolis)

Quanto: gratuito.