Com os eventos de carnaval acontecendo no centro de Florianópolis, o trânsito na cidade precisou ser alterado pela Guarda Municipal (GM). Por isso, desde quinta-feira as ruas de vários pontos da cidade estão sendo bloqueadas. Confira todas as alterações:

De hoje até a próxima quarta-feira, o entorno da Praça XV de Novembro e parte da Avenida Paulo Fontes estarão bloqueados ao tráfego das 18h até as 3h.



Foto: Prefeitura de Florianópolis / Divulgação

Já amanhã à noite, durante o desfile das Escolas de Samba da capital, a Avenida Gustavo Richard será fechada ao meio dia na pista da direita. No sentido oposto, o fechamento será entre o acesso ao Fórum da Capital e o Centro Sul. A marginal será liberada ao trânsito bem como as Avenidas Hercílio Luz e Mauro Ramos.

