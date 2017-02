Um dos carnavais alternativos que mais bomba em Santa Catarina é o Psicodália. Neste ano, a folia completa 20 edições e vai contar com nomes de peso da música brasileira: Ney Matogrosso, Céu, Erasmo Carlos, Perota Chingó e Liniker e os Caramelows. A notícia dos passaportes já esgotados desanimou quem não comprou, mas na página do facebook do Psicodália ainda tem gente vendendo. Vale tentar por lá, mas esteja atento quanto à autenticidade do ticket.

São 6 dias de evento de Festival realizado em uma fazenda na cidade de Rio Negrinho, norte de SC. São 5 palcos espalhados em uma área de 500 m² que dividirão as apresentações musicais, além de lojas, praça de alimentação, áreas de atividades com oficinas e espaço kids e camping com toda a estrutura de banheiros, iluminação, segurança e limpeza 24h por dia.

Para quem ainda não decidiu ou já está com o ingresso na mão, confira a programação completa do Psicodália 2017:

24 (sexta-feira)

Palco Lunar

20:00 - Dingo Bells

22:00 - Sá & Guarabyra

00:00 - Casa das Máquinas

Palco dos Guerreiros

01:30 - Cabruêra

03:00 - BANDA BLACK PAPA

04:30 - Pompeu e os Magnatas



25 (sábado)

Palco do Sol

14:00 - Grand Bazaar - Banda

16:00 - Luneta Mágica

18:00 - Cátia de França

Palco de Dentro

15:00 - Folebaixo

19:00 - Música Orgânica

Palco Lunar

20:00 - Di Melo & Trombone de Frutas

22:00 - Liniker e os Caramelows

00:00 - Metá Metá (oficial)

Palco dos Guerreiros

01:30 - Orquestra Friorenta

03:00 - Charlie e os Marretas

04:30 - Vulcanióticos



26 (domingo)

Palco do Sol

14:00 - Luiza Lian

16:00 - Tatara

18:00 - Calix Banda

20:00 - francisco, el hombre

Palco de Dentro

19:00 - Illicit Jazz

Palco Lunar

22:00 - Ney Matogrosso

Palco dos Guerreiros

23:30 - Los Pirañas

01:30 - Ian Ramil

03:00 - The Baggios



27 (segunda-feira)

Palco do Sol

14:00 - Bernardo Bravo

16:00 - Itaercio Rocha

18:00 - Perota chingo

Palco de Dentro

15:00 - Chama Crescente

19:00 - Naftalanja

Palco Lunar

20:00 - ICONILI

22:00 - Erasmo Carlos

00:00 - Confraria da Costa

Palco dos Guerreiros

01:30 - Relespública

03:00 - Centro da Terra

04:30 - Max Jakush / Bandinha Alemã





28 (terça-feira)

Palco Lunar

18:00 Recordando Vale Das Maçãs

20:00 Céu

22:00 Central Sistema de Som convida Gerson King Combo

Palco do Sol

14:00 - Banda Mauê

16:00 - Dom Pepo

17:00 - Cadillac Dinossauros

Palco de Dentro

13:00 - Paranambuco

15:00 - João Triska

Por ser um evento multicultural, o Psicodália oferece oficinas criativas, apresentações teatrais, cinema e recreação para a criançada.

Atenção: A região de Rio Negrinho está na lista dos 162 municípios do estado de Santa Catarina em que é recomendado tomar a vacina da febre amarela. A Secretaria de Estado da Saúde indica a imunização. A vacina dá total proteção contra a doença, é gratuita e demora 10 dias para fazer efeito. Recomenda-se a procura por UBS (unidades de saúde pública) de Santa Catarina e demais Unidades de Saúde para que seja feita a prevenção.

