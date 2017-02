Há uma cena definidora de Hidden Figures que enquadra o filme numa linha tênue perigosíssima sobre representações: o comandante Al Harrison, indignado com a situação que suas funcionárias negras passam no dia-a-dia, quebra uma placa segregadora como se estivesse dando fim ao racismo naquele ambiente. "Na Nasa, todos mijam da mesma cor", diz Al, cujo temperamento agressivo soaria um embuste se fosse interpretado por qualquer outro ator que não fosse um dúbio Kevin Costner. Ali, o diretor Theodore Melfi escolhe a figura que maior representa sua narrativa ardilosa: um homem branco numa condição de poder dar um basta na perseguição de mulheres negras.

Não que as intenções de Melfi não soem boas pontualmente. Elas soam. Um exemplo é a cena quase sutil em que a personagem de Taraji P. Henson toma do mesmo café que seus colegas, criando um desconforto descomunal. Algo belíssimo, caso a trilha sonora não se sentisse na obrigação de pontuar com um som melancólico. O mesmo demonstra a agressiva cena em que as três personagens, Katherine, Dorothy e Mary, encontram um policial no primeiro ato: a sensação de conflito, após Mary sugerir pedir carona e o policial ser o que elas mais temem na estrada, trocada por uma truculência unilateral só prejudica a mensagem.

É ainda pior, no entanto, quando Melfi se agarra por completo no melodrama corrosivo que se dispõe a fazer, mas sugere tons cômicos cínicos em determinadas cenas: como aquela em que Kath precisa atravessar a estação para usar um banheiro específico.

O diretor trata a segregação de forma localizada ("as coisas mudam rápido por aqui") e descarta debater o racismo intrínseco à cultura social americana, pontuando o problema em situações distintas que se resolvem porque precisam se resolver. Assim sendo, é no mínimo curioso que o que une brancos e negros no filme de Theodore seja um preconceito em comum: o ódio por russos comunistas. Não só é o que faz com que uma mulher negra seja chamada para ajudar a missão, como também em diálogos trocados pelo alto comando – o desdém com que é sugerido que Katherine não poderia ser uma espiã russa pela cor de sua pele intensifica isso. Tão grave quanto é a apelação ao mérito que o roteiro tenta insinuar ao mostrar uma conversa entre Mary Jackson e seu superior falando sobre suas respectivas disposições. "Eu sei minha posição como uma mulher negra e não sonho com o impossível", diz Mary, enquanto o outro retruca: "e eu sou um judeu polonês que estive em um campo nazista e agora estou aqui, na Nasa".

Todavia, o mesmo não se pode dizer do design de produção de Winn Thomas que acerta ao orientar o espectador como é sinalizada a hierarquia segregadora da Nasa: perceba que, ao passo que os ambientes frequentados por homens e mulheres brancas são sempre cleans e nítidos, o oposto ocorre nas alas frequentadas por negras, onde, além do enclausuramento, o lugar parece quase subterrâneo, como se estivessem sendo escondidas. Do mesmo modo, a passagem de Katherine da sala para o trabalho que viria a desempenhar é evidenciado brilhantemente nos próprios corredores do espaço, com os tons mais acinzentados perdendo a intensidade até chegar ao ambiente mais clean da alta hierarquia.

Portanto, ao entrar no recinto, a presença de Katherine é sentida, incômoda e mexe com as estruturas da sala. Algo que confronta diretamente é a cena em que, invisível a todos, a personagem resolve uma fórmula num gigantesco quadro sem ninguém prestar atenção nela. E é exatamente isso que faz com Estrelas Além do Tempo seja tão frustrante: a seletividade da representação que Theodore Melfi quer passar é sempre muito mais forte do que o que realmente importa.

