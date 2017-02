A dupla sertaneja Maiara e Maraisa fez o primeiro show em Santa Catarina em dezembro de 2015 e estreou na Capital em março de 2016. Na época, abriram para Henrique e Diego e chegaram a ser confundidas com Simone e Simaria por alguém na plateia. Pouco menos de um ano depois, muita coisa mudou na vida as irmãs gêmeas mato-grossenses. Se antes o público só conhecia 10% e olhe lá, hoje qualquer um que curta minimamente o gênero sabe cantar Medo Bobo, Mexidinho ou Você Faz Falta Aqui, só pra citar alguns dos hits da dupla.

O jeito humilde (sabe aquela coisa gente como a gente?) e as letras que falam de mulheres que também gostam de beber (na gravação do primeiro DVD da carreira, elas mandam ver num uísque) e curtir a vida, são adeptas de sexo casual e sofrem com a traição – mas dão a volta por cima no final, fizeram com que muita gente começasse a ouvir sertanejo.

— Nossa, a gente ouve muito isso! É legal saber que nossa música ultrapassa barreiras de estilos e tudo isso, que pessoas ouvem nossas músicas porque gostam do som, das vozes, das letras, do nosso jeito — comenta Maraisa em papo com o DC por e-mail.

Só no último mês de janeiro, as irmãs fizeram quatro shows em Santa Catarina. Neste domingo (19), retornam ao Estado para um show no P12, em Jurerê Internacional, cujos ingressos já estão no 8º lote. Recentemente, também anunciaram uma turnê internacional.

— Pois é, o ano de 2016 foi determinante para chegarmos onde estamos, fomos trabalhando e nos apresentando pro Brasil, mas mesmo em 2015 já tínhamos sido muito bem recebidas e a energia do público do Sul sempre mostrou que ali seria como uma segunda casa, a receptividade foi enorme desde o começo — comemora Maraisa.

Para o camarim, pediram Gatorade, uísque Jack Daniels Honey ou Old Parr, Coca zero, água de coco e sucos naturais para beber. Na última semana, as duas – que recentemente passaram por uma repaginada no visual e viraram garotas-propaganda de uma marca de coloração de cabelo – falaram em entrevista que tinham pegado o contato da nutricionista da Anitta para emagrecer. Para comer, pediram comidas saudáveis como iogurte light, salada, frango ou peixe grelhados e frutas (maçã é indispensável).

Enquanto Maiara é a voz principal da dupla, Maraisa é a principal compositora. Hits como Show Completo, No Dia do Seu Casamento, Sem Tirar a Roupa e Medo Bobo levam sua assinatura.

— A inspiração vem do coração, independente do momento ou de viver a história. Medo Bobo foi uma história particular que eu vivi e fiquei surpresa com a identificação do público — conta.

