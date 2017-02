No palco, Edu fala de assuntos locais e os entrevistados são pessoas que assistem ao espetáculo

Sterblitch não tem um talkshow! É assim mesmo o nome do espetáculo do humorista Edu Sterblitch (aquele que era o Freddie Mercury Prateado do programa Pânico) que está em cartaz em Balneário Camboriú e Florianópolis nessta sexta e sábado - na Capital, uma sessão extra foi aberta devido a grande procura de ingressos.

A proposta da peça é de um talk show com uma uma estrutura básica que se adapta a qualquer lugar, fazendo com que o personagem principal da noite seja a cidade, representada pela plateia ali presente. No palco, Edu fala de assuntos locais e os entrevistados são pessoas que assistem ao espetáculo - o público, inclusive, pode ajudar a montar o show de sua respectiva cidade com pedidos, sugestões, dicas e informac¿ões, antecipadamente, pela web.

O humorista integrou o time do Pânico por oito anos. Após uma polêmica com o personagem Africano, quando foi acusado de black face (quando pessoas brancas se caracterizam de negras para imitá-las de forma estereotipada e racista), suas aparições foram diminuindo gradativamente. Poucos meses após deixar o programa, em abril de 2016, Edu assinou com a Globo. Hoje, faz parte da equipe do Amor & Sexo. Em uma entrevista recente ao Jornal do Brasil, chegou a dizer que saiu do programa mais machista da TV para o mais feminista.

Agende-se

O quê: Sterblitch na¿o tem um talkshow!, com Edu Sterblitch

Quando: sexta-feira, às 19h (sessão extra) e às 21h, em Florianópolis, sábado, às 21h, em Balneário Camboriú

Onde: Teatro Ademir Rosa _ CIC (Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 - Agronômica, Florianópolis), e Centro de Eventos Italia (Avenida Central, 335, Centro, Balneário Camboriú)

Quanto: Em Florianópolis, a partir de R$60, à venda no site Blueticket. Em Balneário Camboriú, a partir de R$70, à venda no site Ticket Center. Desconto de 50% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado

