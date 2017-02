A Aliança é a campeã do carnaval de Joaçaba. A escola de samba conquistou o pentacampeonato com desfile luxuoso e enredo que reverenciou as pedras preciosas e a busca por tesouros. A Unidos do Herval ficou em segundo lugar e a caçula das agremiações da Liga Independente das Escolas de Samba de Joaçaba e Herval d¿Oeste (Liesjho), a Acadêmicos do Grande Vale, em terceiro. A apuração ocorreu na tarde de terça-feira, com a presença de autoridades do município, diretoria da Liga, integrantes das agremiações e as torcidas na Arena Skol, junto à Praça da Catedral.

A Aliança desfilou na segunda noite. Levou para a avenida o tema Viajei... joias busquei... Com as pedras verdes sonhei..., do carnavalesco Carlos Fett. Foram quatro carros alegóricos de grandes dimensões e esculturas tridimensionais, além de 16 alas. As fantasias, impecavelmente produzidas, lembraram que as pedras, desde os primórdios, foram onde a humanidade escreveu a própria historia. Veneradas pelo valor simbólico, serviram de adorno, de conexão com o divino e, como preciosidade, motivaram a ganância dos conquistadores.

Mesmo com um incidente no terceiro carro alegórico, que quebrou e a escola precisou reorganizar a ordem das alas, atrasando o desfile, a escola garantiu a pontuação máxima: 157,3. A Unidos do Herval fez 156,6 pontos e a Acadêmicos do Grande Vale fez 153,3 pontos. Tanto a Unidos quanto a Acadêmicos perderam dois décimos cada porque não desfilaram com o mínimo de 750 componentes.



— Eu imaginei que a quebra do carro iria influenciar ainda mais nas notas. Os jurados foram bem rigorosos em todos os quesitos. Perdemos oito décimos no quesito evolução, por causa do carro que quebrou. A lição que fica é prestar mais atenção nos detalhes — avaliou o carnavalesco Carlos Fett.

Em Joaçaba, a campeã não faz desfile oficial, mas organiza festa no próprio barracão para foliões, amigos, torcedores e diretoria. A quadra da Aliança, no bairro Cruzeiro do Sul, já estava lotada na tarde de terça.

Em 2017, Vale Samba ficou de fora dos desfiles

Este ano, apenas três das quatro agremiações que formam a Liesjho desfilaram: Acadêmicos do Grande Vale e Unidos do Herval, no sábado, e Aliança, no domingo. A Vale Samba, a mais antiga da região, não desfilou devido a problemas internos e fez uma homenagem ao presidente, Alcemir Carlos, morto em dezembro passado. Cerca de 40 componentes da agremiação fizeram um desfile emocionado e avisaram que em 2018 voltarão com tudo.

— O saldo foi positivo. Fizemos um evento grandioso, com boa estrutura, mesmo com 50% a menos de recursos. Tem ainda muitas coisas a melhorar, mas tivemos criatividade para fazer acontecer o evento que é o mais importante da nossa cidade — comemorou Dihego Joe Muller, presidente da Liesjho e também da escolas Aliança.



Como é feita a apuração

O corpo de julgadores foi composto excepcionalmente este ano por 16 pessoas, todos vindos de São Paulo, além do coordenador José Roberto Ferreira Brandão. Eles ficaram distribuídos em três módulos ao longo da avenida, nas duas noites de desfile, e cada um julgou apenas um quesito nos módulos. Eles deram notas de 9 a 10 pontos. Os quesitos analisados foram:

Alegorias

Bateria

Comissão de Frente

Enredo

Evolução

Fantasias e Adereços

Mestre Sala e Porta-Bandeira

Samba-Enredo

