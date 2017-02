As seis escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Florianópolis animaram a Passarela Nego Quirido na noite de sábado e madrugada de domingo, em um desfile repleto de emoção e criatividade. Apesar da crise e do corte de recursos, que inegavelmente afetaram os desfiles, as escolas cumpriram a missão e botaram as arquibancadas pra sambar.

Confira detalhes dos desfiles:

Leia também:

Edsoul: falta de recursos torna disputa das escolas de samba acirrada em Florianópolis



Consulado "enfeitiça" público na abertura do desfile das escolas de samba em Florianópolis

Protegidos da Princesa levanta público com tema sobre a Amazônia



Escola de samba de Palhoça conta história da criação do mundo a partir da visão dos índios guaranis



Embaixada Copa Lord, do Monte Serrat, empolga com desfile que trouxe África e orixás



Coloninha demonstra criatividade na Nego Quirido



Dascuia encerra desfile do Carnaval 2017 com cinema e mistérios da Ilha