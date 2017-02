Cerca de 100 mil foliões percorreram o circuito do Bloco da Pracinha, em Laguna, na tarde deste domingo. O clima de descontração dominou o trajeto de três quilômetros. Embalados, principalmente pelo ritmo do funk, turistas e moradores aproveitaram a 39ª edição de um dos maiores blocos de rua do Estado.

