Joaçaba tem apenas 28 mil habitantes, a maioria descendente de alemães e italianos, e dá conta de promover um dos carnavais mais tradicionais de SC. Os desfiles das escolas de samba são as principais atrações da região. Este ano, apenas três das quatro agremiações que formam a Liga Independente das Escolas de Samba de Joaçaba e Herval d¿Oeste (Liesjho) desfilaram: Acadêmicos do Grande Vale e Unidos do Herval, no sábado, e Aliança, no domingo.

A Vale Samba, a mais antiga da região, não desfilou devido a problemas internos e fez uma bonita homenagem ao presidente, Alcemir Carlos, morto em dezembro passado. A apuração dos desfiles será na terça, a partir das 14h.

O número oficial de foliões que assistiram ao desfile ainda não foi fechado, mas a perspectiva da Liga é que pelo menos 20 mil pessoas assistiram ao desfile na segunda noite, um pouco menos no sábado.

É interessante notar como a cidade prepara-se com antecedência para a folia. As ruas centrais foram fechadas dias antes do desfile, já que a Avenida XV de Novembro, a principal de Joaçaba, se transforma em Passarela do Samba por um fim de semana. Na avenida são montadas as arquibancadas, camarotes, postes de luz e a via recebe uma pintura especial, indicando o começo e fim do desfile e recuo da bateria. Embora fique lento para quem tenta chegar à cidade, o trânsito não chega a ficar caótico como é comum nos grandes centros.

— As escolas deram um show, com desfiles magníficos apesar dos problemas de falta de recurso. O público esperado para a segunda noite foi de 20 mil pessoas e perspectiva de 40 mil pessoas nas cinco noites de Carnafolia — disse o Dihego Joe Muller.

Mas o carnaval em Joaçaba não se resume apenas à passarela do samba. Já desde o dia 24, uma arena foi montada no Centro para sediar as festas dos quatro blocos: Los Iguanas, Baviera, DNA e Os Tentação. Até o dia 28, a festa segue a mil e é o principal foco dos jovens que desembarcam de todos os cantos do Brasil na cidade.

A nutricionista Bruna Mussio, de 29 anos, viajou de Xanxerê, a 120 quilômetros, com mais quatro amigas para curtir a folia nos blocos:

— A gente vem porque o carnaval aqui é bacana, a cidade inteira se mobiliza e é organizado. E também porque nas outras cidades da região a tradição de carnaval se perdeu um pouco. O legal dos blocos é porque se pode comprar o abadá para um deles, ficar concentrado numa área, e também interagir com as pessoas dos outros blocos — disse ela.

Joaçaba promove também encontros familiares. Há vários anos, uma família com parentes espalhados por Brusque, Joinville, Palmitos e Chapecó se reúne para brincar o carnaval no meio-oeste. No sábado, eles vestiam a mesma camiseta: verde, com o rosto do Hulk. No sábado, a camiseta era da Minnie.

— É o carnaval mais animado de Santa Catarina — gritou um deles.

