O Lacerated And Carbonized (LAC) provou ser disciplinado e vem atingindo seus objetivos. Em uma década o quarteto carioca liberou vários EPs, os discos Homicidal Rapture (2011) e The Core Of Disruption (2013), além de levar seu death metal aos palcos sul-americanos e europeus. E se o currículo não ganhou o respeito do leitor, este escriba arrisca a dizer que o LAC está fazendo uma música extrema de forma bastante particular, que se diferencia com folga do que o cenário oferece por aí.



Seu terceiro disco, Narcohell, foi lançado no final do ano passado e impressiona ainda mais que o antecessor. O fato de o Lacerated And Carbonized nunca ter alterado a formação é uma vantagem que se reflete na impressionante sinergia do quarteto, que alia técnica e feeling, inserindo elementos do thrash metal, sutis pinceladas de música regional brasileira e melodias que apenas aumentam a beleza das composições, mas sem minimizar a violência visceral que é o cerne de sua música.



O repertório, todo versátil, é conduzido por áudio da mais alta qualidade - os timbres e definição dos instrumentos estão matadores! - e envolveu a produção do conterrâneo Felipe Eregion (Unearthly) e novamente a mixagem e masterização do alemão Andy Classen (Krisiun, Destruction, Tankard etc). E, ainda no campo pessoal, o disco conta com os convidados Marcus D'Angelo (Claustrofobia) e o norte americano Mike Hrubovcak (Monstrosity).



O Rio de Janeiro é o modelo clássico de cidade latino-americana paradisíaca e com péssima administração gerando tanta discrepância social. E é nesse panorama que o LAC se inspira, cantando (ou melhor, urrando) o sofrimento de seus pares em inglês e português. Foi assim que os melhores álbuns de heavy metal foram concebidos, tendo a fúria e contestação como força motriz - e isso é Narcohell, obra de uma das melhores bandas do atual underground brasileiro. lml



Formação:

Jonathan Cruz: voz

Caio Mendonça: guitarra

Paulo Doc: baixo

Victor Mendonça: bateria



Foto: Lacerated And Carbonized / Divulgação

Lacerated And Carbonized: Narcohell

(2016 / Vingança Music - nacional)

01. Spawned In Rage

02. NarcoHell

03. Bangu 3

04. Severed Nation

05. The Urge

06. Broken

07. Terminal Greed

08. Condition Red

09. Ruinous Breed

10. Decree Of Violence

11. Parallel State

12. Hell de Janeiro

13. Mass Social Suicide



*Ben Ami Scopinho está há mais tempo em Floripa do que passou em sua terra natal, São Paulo. Ilustrador e designer no DC, tem como hobby colecionar vinis e CDs de hard rock e heavy metal. E vez ou outra também escreve sobre o assunto.