Cantora carioca promete show dançante, com hits do último álbum "A danada sou eu"

A cantora Ludmilla estourou pela primeira nas rádios brasileiras — e, claro, nos streamings de música como o Spotify, onde tem 1,4 milhão de ouvintes mensais — em 2014 com o álbum Hoje. Mas é com a coletânea A danada sou eu, de 2016, que ela decolou país afora. Junto com MC Koringa, a carioca é a atração da abertura do Carnaval da Skol 2017 em Florianópolis, quando são esperadas 80 mil pessoas somente na primeira noite de folia.

Com músicas que misturam elementos do funk carioca e o pop e cinco anos de carreira, Ludmilla responde por hits como Bom, Sou eu, 24 horas por dia e É hoje. Ela esteve em Santa Catarina pela primeira vez somente em 2015, mas só no ano passado foram pelo menos 14 shows.

Já Mc Koringa ficou conhecido pelo seu primeiro hit Pedala Robinho. Para a festa na Capital, o repertório do cantor de funk melody irá mesclar as músicas já conhecidas pelo público e as mais recentes, como Taca Taca e Convocação.

Os shows são gratuitos, mas os foliões podem assistir aos shows do Camarote Skol Floripa, que terá bares exclusivos e sistema open bar de Skol, Skol Beats (Senses, Spirit, Secret), água e refrigerante, além da área VIP. Ingressos estão disponíveis no site da Blueticket — custando R$ 50 (pista VIP unissex), R$ 140 (camarote open bar feminino) e R$ 180 (camarote open bar masculino). A expectativa da organização é de lotação.

A Skol em conjunto com a Prefeitura de Florianópolis prepara a estrutura de shows que irão ocorrer entre os dias 24 e 28 de fevereiro, na Praça Fernando Machado, no Centro de Florianópolis. A área contará com banheiros químicos, bares nas proximidades e policiamento.



Agende-se



Sexta - Dia 24 de fevereiro

Ludmilla / Mc Koringa

Abertura - 21h



Sábado - Dia 25 de fevereiro

Os Hawaianos

Show - 20h



Domingo - Dia 26 de fevereiro

Turma do Pagode / Mc Sapão

Abertura - 21h



Segunda - Dia 27 de fevereiro

Pop Gay

Parceria com a Boate 1007

Lexa

Abertura - 20h



Terça - Dia 28 de fevereiro

"Vem elétrico que o trio é redondo" com Victor Ruiz, Blancah e Ely Yabu

Horário: das 14 às 21h Jota Quest / Melanina Carioca

Abertura - 21h

