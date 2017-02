A quatro dias do desfile das escolas de samba do grupo especial de Florianópolis, aproximadamente 10 mil ingressos — de um total de 20 mil disponibilizados pela Liga das Escolas de Samba de Florianópolis (Liesf) — ainda estão à venda. Como pode ser observado em todo Carnaval, os lugares mais disputados da passarela Nego Quirido são os da arquibancada verde, localizada próximo ao recuo da bateria. Mas o único setor esgotado até o momento é o camarote para 25 pessoas (disponibilizado a R$ 6 mil).

O diretor de comunicação da Liga, Jefferson Sodré, pondera que a venda das entradas para o desfile teve início mais tarde este ano.



— Consideramos a venda boa até agora, até porque lançamos depois [9 de fevereiro]. A expectativa é de casa cheia no sábado — anuncia.



Até o final desta semana, a expectativa da organização é de que as arquibancadas de cor azul e amarela sejam esgotadas, logo após a verde. É possível comprar ingressos até no momento do desfile, que tem previsão para começar às 22h do próximo sábado, 25, com abertura dos portões mais cedo, às 20h.

Como comprar ingresso antecipadamente?

Os ingressos para o desfile de sábado, 25, na Nego Quirido e para o desfile das campeãs, na terça-feira, 28, podem ser comprados pelo site da Blueticket ou nas unidades das Lojas Koerich e na loja da Blueticket, no Beira-mar Shopping.

Os Setores 3, 4, 5 e 6 da Nego Quirido, as arquibancadas, custam R$ 40 para as duas noites. No Setor 8, que compreende o Prédio Nega Tide, ingressos apenas para os camarotes. Espaço para 25 pessoas ao preço de R$ 6 mil. A decoração fica a critério do comprador.

No Setor 9, o camarote da Liesf custa R$ 90 por pessoa. Terá DJ no intervalo entre as escolas, além de serviço de bar e alimentação.

Os ingressos poderão ser comprados em dinheiro, débito ou crédito. É possível parcelar em até seis vezes, desde a parcela mínima seja de R$ 40.



Pontos de Vendas para arquibancada:



- Lojas Koerich Biguaçu (Rua Marechal Deodoro, s/nº Centro).

- Lojas Koerich Floripa (Rua Deodoro, número 190, Centro).

- Lojas Koerich Floripa (Rua Conselheiro Mafra, número 290, Centro).

- Lojas Koerich Floripa (Rua Bocaiúva, Shopping Beiramar).

- Lojas Koerich Floripa (Rodovia SC 403, número 6661, Praia dos Ingleses).- Lojas Koerich Floripa (Rua Senador Ivo D'Aquino, número 75, Lagoa da Conceição).

- Lojas Koerich Floripa (Rodovia SC 405, número 2507, Rio Tavares).

- Lojas Koerich Palhoça (Rua José Maria da Luz, número 2822, Centro).

- Lojas Koerich São José (Av. Presidente Kennedy, número 583, Campinas).

- Lojas Koerich São José (Rua Ver. Arthur Manoel Mariano, número 1140, Forquilhinhas).



Vendas de camarotes:



- Loja Blue Ticket do Beiramar Shopping, Centro de Florianópolis (Piso Jurerê L3).

- Sede da Liesf, Avenida Gustavo Richard, s/nº Passarela Nego Quirido, Centro, Florianópolis (Retiradas das chaves e decoração a partir das 9 horas do dia 24 de fevereiro).



Leia também:

Confira a programação dos blocos de rua da Grande Florianópolis

Confira os horários de ônibus em Florianópolis durante o Carnaval

Veja a programação do Carnaval 2017 em Santa Catarina

Leia todas as notícias sobre o Carnaval 2017

Confira a previsão do tempo para o Carnaval em Santa Catarina